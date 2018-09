Băng trộm đột nhập nhà quan chức sa lưới

Vừa ra tù về tội trộm cắp, Chiến tụ tập bạn xấu tiếp tục đột nhập nhà quan chức, đại gia và tiệm vàng để thực hiện nhiều phi vụ lớn.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Bạc Liêu ra lệnh tạm giam Quách Văn Chiến (21 tuổi), Trần Văn Giàu (34 tuổi) và Lê Nhựt Cường (31 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiến (trái), Giàu và Cường đều ở thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Đ.X.

Chiến khai từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ra tù vào đầu năm 2012, Tú tiếp tục tụ tập bạn xấu lên kế hoạch đột nhập tiệm vàng, nhà đại gia và quan chức miền Tây để kiếm tiền tiêu xài. Trong đó có vụ lấy đi nhiều tiền mặt và nữ trang tại nhà ông Phạm Minh Tú, Trưởng ban Quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu) vào mùng 1 Tết Quý Tỵ.

Gia chủ khai báo sáng 10/2 khóa cửa nhà để sang hàng xóm chúc Tết. Khi về phát hiện cửa bị cạy phá, 4.000 USD với tiền, vàng trị giá gần 2 tỷ đồng trong tủ biến mất. Theo ông Tú, tài sản bị mất có 1 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp gửi để qua Tết nộp vào ngân sách. Đôla do cha mẹ vợ gửi, còn lại là của gia đình.

Công an kiểm tra camera chống trộm đặt trước nhà ông Tú ở thị trấn Giá Rai (Bạc Liêu) phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đột nhập tư gia của vị Trưởng ban quản lý dự án huyện rồi lục tung đồ đạc để lấy trộm tiền, vàng. Nhận định kẻ trộm rất “chuyên nghiệp” và nhận dạng hình ảnh trong camera rất khó khăn nên Công an Bạc Liêu báo về Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm của Bộ Công an để xác lập chuyên án.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện trước và sau vụ án xảy ra tại nhà ông Tú, hàng loạt vụ trộm khác đã xảy ra tại các tiệm vàng, nhà quan chức và đại gia ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh và TP Cần Thơ. Bước đầu Chiến và đồng bọn khai đột nhập nhà Trưởng ban quản lý dự án huyện trộm hơn 1,5 tỷ đồng.

Cảnh sát tiếp tục tập trung thẩm vấn làm rõ các vụ trộm còn lại do nhóm này gây ra ở miền Tây. Trong đó nghi án trộm sừng tê giác tại dinh thự đại gia ở Trà Vinh cũng được cơ quan điều tra đề cập xem có liên quan đến nhóm của Chiến hay không.

Lin Ca