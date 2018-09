Băng cướp của Trinh 'Hoa khôi' sa lưới

Những tên còn lại trong băng cướp của siêu trộm 9X xinh đẹp Trinh 'Hoa khôi' mới bị tóm gọn, sau khi thủ lĩnh bị bắt cuối năm ngoái.

Công an TP HCM hôm qua đã bắt 6 nghi can trong băng trộm do Nguyễn Văn Đông (43 tuổi) và Lê Phú Quý (22 tuổi) cầm đầu. Liên quan vụ án, Nguyễn Thành Tâm bị điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quý và các đồng bọn. Ảnh: C.A

Trước đó, cảnh sát liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ trộm bẻ khoá, đột nhập lấy xe, két sắt và nhiều tài sản giá trị khác. Đội 4 (lực lượng chống trộm cắp) của Công an TP HCM phát hiện băng nhóm của Đông, Quý là thủ phạm các vụ "nhập nha" này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận trước khi gây án thường tụ tập ở một khách sạn nào đó để phê hàng “đá”. Đến đêm, chúng đi lang thang, tìm nhà nào sơ hở thì gây án. Quý có nhiệm vụ phá khoá để các tên còn lại xâm nhập. Có đêm chúng thực hiện liên tiếp nhiều vụ, lấy đi cả những chiếc két sắt nặng hàng trăm kg.

Ít nhất 30 gia đình ở nhiều quận huyện đã trở thành nạn nhân của chúng. Tài sản lấy được, nhóm trộm bán hết cho Tâm.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Một cán bộ điều tra cho hay, Quý là thành viên của những băng siêu trộm từng bị bắt trước đây. Tên này cùng một “lò” với Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (Trinh “Hoa Khôi”, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), kiều nữ chuyên phá khóa đã bị bắt cuối năm 2013.

Do cùng một thầy dạy nên Quý và Trinh cùng có tài mở khoá rất nhanh. Bộ đôi này từng mua rất nhiều loại ổ khoá hiện đại để thực hành ngón nghề.

Khi Trinh “Hoa khôi” cùng nhiều người khác bị bắt, Quý đã nhanh chân trốn thoát. Tuy nhiên, do nghiện ma tuý, tên này tiếp tục liên kết cùng những người khác để trộm cắp.

VnExpress