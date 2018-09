'Bạn trai đại gia' của Vy Oanh lên tiếng về việc bị bắt ở Mỹ

Doanh nhân Thanh Nguyễn hiện tại ngoại sau khi nộp 5.000 USD tiền bảo lãnh và sẽ chứng minh vô tội tại tòa.

Trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình người Việt tại Mỹ, ông Thanh Nguyễn, người từng bị đồn cặp với ca sĩ Vy Oanh, cho biết, thông tin mà báo chí trong và ngoài nước đưa tin về chuyện ông bị bắt là không chính xác. "Tôi chỉ bị Sở Tư pháp khởi tố về những điểm họ cho rằng tôi làm sai trong quá trình xây dựng các công trình của tiểu bang. Theo Sở Tư pháp, công ty của tôi làm việc không đúng tiêu chuẩn, chưa hoàn thành các công trình mà đã hối lộ với những người trực tiếp kiểm soát. Ngày 31/7, Sở Tư pháp liên lạc với tôi và luật sư của tôi. Tôi đã đến tòa để nhận lời khởi tố của họ, chứ tôi không bị bắt. Tôi đang tại ngoại sau khi đóng 5.000 USD tiền bảo lãnh".

Ông Thanh còn tiết lộ, ngày 13/8 dự kiến sẽ có phiên tòa xét xử đầu tiên. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị tạm hoãn sau 1-2 tuần vì công ty ông đang hoàn tất hồ sơ, phản bác lại các luận điểm mà Sở Tư pháp đưa ra. Lý giải nguyên nhân bị khởi tố, doanh nhân người Việt chia sẻ: "Công ty tôi do người châu Á làm chủ, phải cạnh tranh với rất nhiều công ty của Mỹ. Mỗi năm, chúng tôi nhận làm một số công trình lớn với số tiền 50-100 triệu USD. Các công ty khác chắn chắn đã tạo ra khó khăn để giành thị trường với chúng tôi. Tuy nhiên, với những việc làm quy củ, chúng tôi sẽ chứng minh trước tòa án, chúng tôi vô tội và chúng tôi đã làm theo đúng quy trình của luật pháp Mỹ".

Doanh nhân Thanh Nguyễn và người bạn Robert Slamo.

Theo bà Kathleen G. Kane - cơ quan Tư pháp Pennsylvania, ông Thanh đã làm giả hai hóa đơn hợp đồng thuốc diệt cỏ trị giá 660.000 USD, hóa đơn 1,5 triệu USD thuốc diệt cỏ chưa bao giờ được mua bán, hóa đơn 1,1 triệu USD cho công việc làm sạch đường và xóa các hình vẽ graffiti ở Philadelphia. Còn bạn ông Thanh là Robert Slamon, 54 tuổi, bị tố cáo làm sai lệch hồ sơ và được nhận của ông Thanh 5.000 USD tiền mặt. Nếu các bằng chứng xác thực, ông Thanh có thể đối mặt với án tù 150 năm và ông Robert chịu án tù 95 năm.

Về việc báo chí trong và ngoài nước đưa tin ông bị bắt giữ, doanh nhân Thanh Nguyễn chia sẻ, nó đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình ông, đồng thời ảnh hưởng đến mối quan hệ với các đối tác thương mại.

Khi được hỏi về mối quan hệ với ca sĩ Vy Oanh, ông Thanh tránh không nhắc đến người tình cũ mà chỉ cho biết, "Hai từ đại gia không bao giờ hiện hữu trong tôi. Dù là doanh nhân nhưng tôi thích cuộc sống đơn giản của một người bình thường".

Đầu tháng 8 vừa qua, tờ The Inquirer đưa tin ông Thanh Nguyễn và người bạn Robert Slamon bị bắt giữ vào ngày 31/7 về tội ăn cắp, tham nhũng, rửa tiền, gian lận. Ông Thanh (62 tuổi) bị cáo buộc ăn cắp 3,6 triệu USD của cơ quan Giao thông vận tải Pennsylvania (PennDot) bằng cách làm giả hồ sơ và tăng chi phí công việc trong khi công trình mà ông làm nhà thầu không được thi công theo đúng cam kết. Ông Thanh đang sở hữu hai công ty xây dựng V-Tech Services Inc. (V-Tech) và Utility Line Clearance Inc (ULC). Các công ty của ông đã trúng thầu nhiều dự án giao thông trên đường cao tốc của cơ quan Giao thông vận tải Pennsylvania tại 5 hạt trong bang.

Video doanh nhân Thanh Nguyễn trả lời về việc bị bắt giữ

Bình Yên