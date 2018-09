Bác sĩ Tường không bị truy tố tội Giết người

Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố người đã phi tang xác bệnh nhân hai tội danh Vi phạm quy định khám chữa bệnh và Xâm phạm thi thể.

Sau hơn 3 tháng điều tra, ngày 13/1, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra kết luận dài 8 trang, đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tường các tội danh Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và Xâm phạm thi thể. Bị can Đào Quang Khánh (18 tuổi) bị đề nghị tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Mạnh Tường. Ảnh: Việt Dũng.

Sáng14/1, trước sự chứng kiến của luật sư Nguyễn Anh Thơm, người được chỉ định bảo vệ quyền và lợi ích cho Khánh, cơ quan công an đã tống đạt bản kết luận điều tra.

Bị can Tường được xác định là người trực tiếp gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, bơm ngực tại trung tâm thẩm mỹ Cát Tường vào chiều 19/10/2013. Sau khi chị Huyền tử vong, Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc của trung tâm mang đi cất giấu. Thấy mọi người dọn dẹp đồ đạc, Khánh đã vào phòng có thi thể chị Huyền, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5.

Khoảng 23h cùng ngày, Tường cùng một số nhân viên đưa thi thể chị Huyền lên xe ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu điện. Do thấy đông người, xác chị Huyền đã co cứng nên Tường nảy sinh ý định ném thi thể nạn nhân xuống sông. Bảo vệ Khánh đi chiếc xe máy của chị Huyền theo sau ôtô. Tới giữa cầu Vĩnh Tuy, do còn đông người qua lại, Tường tiếp tục đi đến đường Cổ Linh, quận Long Biên rồi dừng lại. Khánh bỏ lại chiếc xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi lên ôtô cùng với Tường đến cầu Thanh Trì. Tới giữa cầu, Tường cùng Khánh khênh xác nạn nhân đẩy rơi xuống sông Hồng rồi về nhà.

Bị can Đào Quang Khánh . Ảnh: Việt Dũng

Liên quan đến một số nhân viên tại trung tâm thẩm mỹ, luật sư Nguyễn Anh Thơm trao đổi, do bị can Tường gây nên cái chết cho chị Huyền, phạm vào tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, là tội phạm thực hiện với lỗi vô ý nên không có căn cứ để xác định họ đồng phạm. Mặt khác, theo ông Thơm cũng không có căn cứ để xử lý họ về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Sau gần 4 tháng tìm kiếm, gia đình chị Huyền hiện vẫn chưa tìm thấy xác. Gia đình bị can Tường đã tự nguyện bồi thường cho đại diện người bị hại 150 triệu đồng.

Trao đổi với VnExpress, ông Vũ Gia Trưởng, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết gia đình đã nghe thông báo về kết luận điều tra. “Chúng tôi chưa được tiếp cận kết luận nên chưa có ý kiến gì về vụ việc”, luật sư Trưởng nói.

Theo đề nghị truy tố, ông Tường đối diện với mức án cao nhất cho cả hai tội danh là 22 năm tù, Khánh 8 năm với hai tội danh.

Theo VnExpress