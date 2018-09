Bác sĩ Tường đã rất sợ khi đi vứt xác

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường yêu cầu Khánh bỏ lại xe máy để lên ôtô ngồi vì ông sợ đi một mình quãng đường dài với xác bệnh nhân phía sau.

Luật sư Tạ Anh Tuấn, người bào chữa cho bảo vệ Đào Quang Khánh, nghi can tham gia vứt xác bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền cùng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, cho biết Khánh kể nhiều về diễn biến vụ án. Theo đó, ngày 19/10/1013, nhân viên bảo vệ 17 tuổi Khánh được ông chủ Nguyễn Mạnh Tường bảo đưa chị Huyền tới Bệnh viện Bưu điện cấp cứu. Nữ bệnh nhân được đặt nằm ở băng ghế sau của ôtô do ông Tường cầm lái, còn Khánh đi xe Lead của chị này, chở vợ ông Tường đi theo sau.

Đến nơi Khánh mới biết chị Huyền đã chết nên bảo: "Anh là bác sĩ, xác cứng thế này đưa vào bệnh viện làm gì?”. Nghe ông Tường bảo “Hay là đem đi vứt”, Khánh nhanh nhảu tiếp lời: "Hay đem lên cầu Vĩnh Tuy mà vứt".

Bị can Đào Quang Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Dũng

Đến khu vực đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn (quận Long Biên), ông Tường dừng ôtô, chờ xe máy của Khánh. Theo yêu cầu của ông chủ, Khánh bỏ lại xe ở ven đường song không được tắt máy, rồi lên ôtô đi cùng vợ chồng ông ta. "Theo lời Khánh, lúc đó bác sĩ Tường bảo: Lên xe cùng anh đi, mình anh sợ lắm", luật sư Tuấn cho hay. Khánh cùng vợ ông Tường ngồi ở ghế trên. Sau khi chạy lòng vòng, khoảng 23h cùng ngày, đến giữa cầu Thanh Trì, Tường sốc hai tay nạn nhân còn Khánh khiêng chân bê qua lan can vứt xuống sông Hồng phi tang.

Cáo trạng của VKSND Hà Nội cũng xác định vợ bị can Tường có mặt trong đêm vứt xác của chồng, song chị đã nhiều lần can ngăn nên không bị quy vào tội che giấu và không tố giác tội phạm. Khánh được cho là chủ mưu vụ án. Còn nghi can Tường khai chỉ dùng xi lanh chọc 2 chỗ trên bụng chị Huyền để hút mỡ.

Khánh khai lúc nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường nhốn nháo thu dọn thiết bị sau khi biết tình trạng của chị Huyền, cho rằng nơi này sắp đóng cửa, cậu ta nói với một đồng nghiệp: "Như thế này thì không có lương đâu nhỉ". Khánh nhận được lời khuyên đi hôi của: "Đi lên tầng 2 xem có gì thì lấy". Khánh sau đó mở chiếc túi để cạnh chị Huyền và lấy đi chiếc iPhone.

Luật sư cho rằng với hành vi này, Khánh chỉ phạm vào tội Chiếm giữ trái phép tài sản. Vài hôm nữa, luật sư sẽ tiếp tục gặp Khánh để làm rõ nhiều vấn đề trong đó có thông tin theo chỉ đạo của ông chủ, Khánh từng mang một số bệnh nhân tại Thẩm mỹ viện Cát Tường đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện. Vì vậy với chị Huyền, Khánh cũng tưởng như vậy mà không biết rằng chị đã chết.

