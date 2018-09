Ba 'yêu râu xanh' hiếp dâm nữ sinh giữa rừng

Nữ sinh lớp 12 đang ngồi tâm sự với bạn trai ở ven rừng thì 3 công nhân chặt gỗ thuê xông đến, đuổi chàng trai và thay nhau hãm hiếp tập thể nữ sinh.

Ngày 4/9, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố các nghi can gồm Bùi Văn Viện (sinh năm 1977), Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1996) và Quách Văn Khải (sinh năm 1993, cùng trú ở huyện Thạch Thành) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm tập thể.

Theo tường trình của bà Vũ Thị Liên (trú tại xã Hà Lai, huyện Hà Trung), tối 31/8, sau khi cơm nước xong, vợ chồng bà đi ngủ còn con gái Mai Lan (sinh năm 1996, nữ sinh lớp 12 một ngôi trường ở huyện Hà Trung) vẫn thức học bài.

Khoảng 20h30 cùng ngày, một thanh niên tên Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1997, trú huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), công nhân đang chặt gỗ thuê ở khu rừng gần đó đến nhà rủ Mai Lan đi chơi. Khi đi, Hùng rủ thêm nhóm Viện, Tuấn, Khải (đều là công nhân đốn gỗ thuê) cùng đi về hướng thị trấn Hà Trung uống rượu ốc.

Đang dở cuộc rượu thì Mai Lan đòi bạn trai đưa về trước vì đêm đã khuya. Hùng lấy xe máy đưa Mai Lan quay về nhưng thay vì đưa vào nhà, thanh niên này lại chở cô gái đến chân núi gần làng ngồi tâm sự.

Khoảng 30 phút sau, nhóm Viện, Tuấn, Khải cũng quay về khu lán trên sườn núi để nghỉ ngơi. Trên đường di chuyển, chúng nhìn thấy Hùng và Mai Lan đang ngồi nói chuyện liền nảy sinh ý đồ xấu. Sau đó, chúng lao lại đuổi Hùng ra chỗ khác rồi khống chế Mai Lan.

3 thanh niên bịt mồm đè nữ sinh xuống đất rồi thay nhau hiếp dâm tập thể. Mãi gần tiếng sau, Mai Lan mới vùng thoát được và tri hô hàng xóm đến cứu thì cả nhóm mới bỏ đi nơi khác. Mai Lan do quá sợ hãi nên đã bỏ trốn vào rừng, đến hơn 2h sáng người dân mới tìm thấy cô và đưa về nhà.

Thấy người dân truy lùng, Hùng chạy từ khu lán trên đỉnh núi xuống thì bị dân quân xã và người dân bắt giữ. Các nghi can được triệu tập lấy lời khai ngay sau đó.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng công an xã Hà Lai cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã triệu tập các nghi can để lấy lời khai. Bước đầu nhóm nghi can thừa nhận hành vi hiếp dâm. “Do sự việc rất nghiêm trọng và phức tạp nên hồ sơ và các nghi can đã được chuyển về công an huyện thụ lý giải quyết”, ông Tuyên nói.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Lam Sơn

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.