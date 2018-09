Ba thanh niên mang tuýp sắt cướp xe máy người đi đường đêm

Nhóm cướp ở Nghệ An bị bắt khi chưa kịp tẩu tán chiến lợi phẩm, vài ngày sau vụ chặn đường người đi xe máy lấy tài sản.

Ngày 5/6, công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can đối với Lô Văn Đạt (16 tuổi), Trần Văn Nhật (17 tuổi); Vi Văn Đại Anh (18 tuổi), đều trú huyện Tân Kỳ, về tội Cướp tài sản. Các bị can được tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, một đêm tháng 5, Nhật, Đạt và Anh mang theo theo côn, tuýp sắt nấp trên tuyến đường ở địa phận xã Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ) chờ người đi xe máy để cướp. Lúc hơn 20h, phát hiện một người đàn ông một mình chạy xe máy ngang qua đoạn đường này, nhóm cướp lao ra chặn. Nhật cùng đồng bọn dùng hung khí tấn công, giật ngã xe máy khiến nạn nhân bỏ xe chạy, xin tha chết.

Nhật cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hằng Nga.

Nhóm cướp đưa chiến lợi phẩm cướp được tới bờ sông ở địa bàn giấu vào lùm cây chờ tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu tán thì nửa tuần sau nhóm của Nhật lần lượt bị công an huyện Tân Kỳ bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

Cả ba thanh niên khai rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài do thiếu việc làm.