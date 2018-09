Ba thanh niên cưỡng bức thiếu nữ trong đêm tối

Tin lời bạn trai rủ đi đi dự đám cưới, cô gái 17 tuổi bị ba nam thanh niên cưỡng bức.

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa khởi tố bị can với Vi Văn Kiều (22 tuổi, trú huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (20 tuổi) và Trương Công Bắc (19 tuổi) cùng trú huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội Hiếp dâm.

Theo công an, một tháng trước, Kiều kết bạn qua mạng với cô gái tên Hằng (17 tuổi) tán tỉnh bằng những lời ngon ngọt hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái. Một tối tháng 12/2017, Kiều rủ Hằng tới dự đám cưới ở xã bên cạnh nên được cô gái nhận lời, cùng đi có Bắc và Nguyễn. Cả tốp chạy xe máy tới đường vắng thì dừng, Kiều dẫn Hằng tới bờ suối cách đường chừng 40 m xin quan hệ tình dục và được đồng ý.

Kiều; Bắc và Nguyễn tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, cô gái sau đó đổi ý khi thấy Bắc và Nguyễn cùng đi tới gần mình. Kiều đã giữ tay không cho Hằng bỏ chạy để cùng hai người bạn lần lượt giở trò đồi bại. Sau cuộc cưỡng bức tập thể, chúng bỏ Hằng ở giữa đường trở về nhà ngủ.

Tối hôm sau, nhóm "yêu râu xanh" bị bắt khi đang ở địa phương.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.