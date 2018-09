Bắt hai nữ đại gia vỡ nợ 200 tỷ đồng

Huy động hơn 200 tỷ đồng để đầu tư vào bất động sản, khi thị trường này đóng băng, hai nữ đại gia bị vỡ nợ và bỏ trốn.

Ngày 19/2, Công an Nghệ An di lý Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi, Giám đốc Công ty CP Du lịch và thương mại Kim Liên) và Hồ Thị Năng (40 tuổi, ở xã Nghi Phú) từ Bắc Giang về Nghệ An để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cùng ngày, cảnh sát đã khám xét nhà ở của Thủy và Năng nhưng không thu được hồ sơ, giấy tờ gì có giá trị.

Thủy và Năng được biết đến như những nữ đại gia mới nổi ở thành phố Vinh. Năm 2009, Thủy lập Công ty Thủy Cung có vốn điều lệ lên đến 120 tỷ đồng với chức năng buôn bán văn phòng phẩm. Sau nhiều lần đổi tên, tăng vốn Thủy và Năng cho ra đời Công ty Cổ phần Kim Liên và kiếm tiền bằng cách huy động vốn, buôn bán bất động sản.

Để lừa đảo, Thủy thường đưa khách đến các khu biệt thự ven biển Cửa Lò, nhận đó là dự án của công ty mình và hứa sẽ bán rẻ cho khách. Ảnh: T.L

Những năm 2010 - 2011, thị trường nhà đất ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) lên cơn sốt. Thủy và Năng "quảng cáo" mình có quan hệ thân quen với nhiều quan chức cao cấp của tỉnh Nghệ An, đang đầu tư xây dựng hệ thống biệt thự ở khu du lịch biển Cửa Lò nên cần vốn.

Để tạo niềm tin cho các nạn nhân, Thủy và Năng đưa những người này xuống xem khu biệt thự xây dở ở thị xã Cửa Lò, tự nhận đây là những dự án của công ty mình đang cần vốn để hoàn thiện. Sau khi xây xong, Thủy sẽ trả lại tiền và bán với giá rẻ cho những người góp vốn.

Với chiêu bài đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Thủy và Năng đã huy động được hơn 200 tỷ đồng của cả trăm người dân. Khi thị trường bất động sản đóng băng, hai nữ đại gia này lâm vào cảnh vỡ nợ, bị truy tìm gắt gao nên tìm đường bỏ trốn.

Từ giữa năm 2011, ở Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra cả chục vụ vỡ nợ, trốn nợ. Nhiều người xin vào tù để trốn nợ, số khác giả vờ đi chữa bệnh để bỏ trốn, một số người đã bị cảnh sát bắt hoặc xin vào bệnh viện tâm thần vì vỡ nợ.

Thùy Linh