Ba 'quý bà' trong đường dây đánh bạc 120 tỷ qua mạng bị khởi tố

Trong số ba phụ nữ bị khởi tố vì tham gia đánh bạc qua mạng ở Hưng Yên có một người được tại ngoại do đang mang thai.

Tang vật công an thu được trong vụ án. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người trong đường dây đánh bạc công nghệ cao quy mô hơn 120 tỷ đồng bị triệt phá cuối tháng 5.

Trong số 10 nghi can, có ba người cùng trú tại TP Hưng Yên bị khởi tố về tội danh tổ chức đánh bạc gồm: Lê Quang Vinh (31 tuổi), cầm đầu đường dây; Trần Anh Dương và Nguyễn Mạnh Tùng, đều 23 tuổi.

Ngoài ra, 7 nghi can khác, cùng ở Hưng Yên, bị khởi tố về tội danh đánh bạc gồm: Đào Phương Lam (31 tuổi), Phạm Văn Nghĩa (24 tuổi), Lê Diễm Hương (32 tuổi), Phạm Thị Hồng (28 tuổi), Lê Minh Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Chung (44 tuổi), Nguyễn Đức Khỏa (34 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, trong số các nghi can này có Nguyễn Đức Khỏa (34 tuổi) đã bỏ trốn và lực lượng công an đang truy bắt; Lê Diễm Hương được tại ngoại do đang mang thai.

Công an thu được nhiều đao kiếm trong các tụ điểm đánh bạc qua mạng. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Đường dây đánh bạc qua mạng bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá ngày 24/5. Tại 10 tụ điểm, công an bắt giữ 14 người cùng 400 triệu đồng tiền mặt, hai ôtô, ba máy tính, hai laptop, một máy đếm tiền, nhiều đao kiếm cùng 13 điện thoại di động và hơn 1.000 trang tài liệu liên quan đến cá độ bóng đá...

Thủ đoạn chính của của đường dây đánh bạc này là sử dụng Internet tổ chức đánh lô đề, cá độ bóng đá của các giải đấu trong và ngoài nước. Qua điều tra, tổng số tiền giao dịch trên các tài liệu của Lê Quang Vinh và những người bị bắt là trên 120 tỷ đồng.

Sơn Dương