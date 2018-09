Bà nội hai bé bị bắt cóc: 'Con trai tôi có nhiều triệu đôla'

Người mẹ 70 tuổi bức xúc vì con trai bị điều tra sau khi nữ Việt kiều khai anh ta là chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền.

Ngày 13/3, Công an TP HCM cho tại ngoại với anh Trần Hoàng (45 tuổi) và cô bé giúp việc Lâm Thị Phương Dung (15 tuổi). Đây là người thân trong nhà của hai bé gái bị bắt cóc đòi 50.000 USD ở Sài Gòn.

Bà Cúc cho hay con trai sở hữu tài sản nhiều triệu USD, sao lại phải bắt cóc. Ảnh: Kiến Tường.

Trong căn nhà cao tầng ở hẻm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5), bà Tống Thị Cúc (70 tuổi) vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh dù hai cháu gái đã về nhà an toàn. Lý do là đến lượt con trai bà, anh Trần Hoàng, trở thành đối tượng bị điều tra sau lời khai của nữ Việt kiều Mỹ Trương Thanh Hương (50 tuổi) - bạn thân của gia đình.

Người giúp việc tên Dung sau khi tại ngoại được gia đình bà Cúc giữ lại tiếp tục chăm hai bé gái, nạn nhân vụ bắt cóc. Hai bé đang được nghỉ học vài ngày để ổn định tinh thần.

Bước đầu điều tra, cảnh sát cho rằng Dung bị bà Trương Thanh Hương lừa tham gia vụ bắt cóc. Cô bé nhiều lần khai chỉ được dặn chăm hai em thật tốt.

Dung kể cô bé được bà Hương cưng chiều, thường xuyên dắt đi ăn uống. Thấy bà chủ xem Hương như người nhà nên em rất tin tưởng. Hàng ngày, Dung có nhiệm vụ đưa đón hai bé gái đi học ở trường Việt Mỹ, thỉnh thoảng nữ Việt kiều này cũng cùng đi đón về.

Do sống trong nhà, Hương nắm rõ việc anh Hoàng và vợ cũ - mẹ của hai bé gái - có xích mích trong việc giành quyền nuôi con. Hôm 7/3, khi đến giờ đón hai bé gái, bà Hương dặn dò Dung phải đón sớm rồi đưa hai bé đi lánh mặt, lý do là "mẹ của bọn trẻ đến nhà, trường quậy phá".

Ngay sau đó, nữ Việt kiều đưa ít thuốc, nói với Dung là thuốc bổ, bảo cô cho hai bé gái uống. Khi chúng ngủ say, nữ Việt kiều gọi xe đưa họ về nhà trọ ở quận Bình Tân rồi khoá cửa lại. Trong hai ngày ở đây, cả ba đứa trẻ bị nhốt bên trong và chỉ được ăn mì gói. "Cô Hương nói rằng khi nào mẹ các bé hết quậy thì sẽ đưa các em về", Dung kể lại và cho biết suốt thời gian đó chỉ gặp một mình nữ Việt kiều.

Ngăn cản gia đình nhờ công an trợ giúp

Nhắc đến Hương, bà Tống Thị Cúc cau mày, tức giận kể rằng do Hương có quen biết với các cháu ở Mỹ, nên khi người phụ nữ này về Việt Nam, bà cho ở chung nhà. Hàng ngày, thấy thiếu phụ quấn quýt, yêu thương hai cháu gái nên bà yên tâm, xem như người nhà.

Chiều 7/3, ngày xảy ra vụ việc, bà Cúc thấy trễ mà hai cháu gái chưa về nên gặng hỏi Hương. Nữ Việt kiều cho rằng lỗi là ở bé Dung giúp việc. Đến khi nhận được tin nhắn tống tiền, đe doạ giết hai đứa trẻ thì cả nhà hoảng loạn, nữ Việt kiều cũng khóc lóc đau khổ.

Trong khi cả nhà nhốn nháo đi nhờ công an tìm kiếm thì Hương có vẻ can ngăn. Người phụ nữ này bảo “con mình quốc tịch Mỹ thì nhờ Lãnh sự quán can thiệp từ trên” đồng thời khuyên bà Cúc và anh Hoàng nên rút đơn về.

Khi cơ quan triển khai đi về các tỉnh tìm kiếm, Hương cũng năn nỉ bà Cúc cho đi theo vì “thương tụi nhỏ”. Nhận được tin nhắn địa điểm giao dịch ở Bình Dương, Hương khuyên bà Cúc để mình đi chung vì lo cho tính mạng của bà. “Đến bây giờ tôi mới nhận ra những lời nói, động thái điều tra đều được bọn bắt cóc nắm được nên cứ sau mỗi hành động lại nhiều tin nhắn hù dọa hơn”, bà Cúc nhớ lại.

Hai bé gái bị bắt cóc. Ảnh: Công an cung cấp.

'Con trai tôi bị vu oan'

Nhắc đến việc anh Hoàng bị tình nghi tham gia bắt cóc, bà Cúc lần nữa lại bức xúc, gạt phăng. Bà cho hay con trai mình kinh tế rất tốt, ngày thường anh được bạn bè tôn trọng vì giàu nhưng không cờ bạc, ăn chơi…

Bà Cúc kể: "Ngày biết con bị bắt cóc, nó đau khổ như muốn tự tử, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nó không kinh doanh ở Việt Nam nhưng hùn hạp làm tiệm vàng bên Mỹ, thường xuyên đi nước ngoài. Chỉ tính riêng nhẫn, đồng hồ, xe, nhà cửa bên nước ngoài ước tính nhiều triệu USD. Nếu chỉ vì 50.000 USD mà bắt cóc chính con mình thì nghe thật vô lý".

Theo bà Cúc, công an có thể xác minh tài sản để thấy anh Hoàng không có lý do gì để dựng kịch kiếm tiền. Bà cho rằng Hương khai láo vì muốn có người chết chung, nhằm làm nhẹ tội.

Anh Hoàng sáng nay đã thay mặt mẹ đi viếng đám ma ở quận Gò Vấp. "Kể từ khi có nghi vấn nó bắt cóc con mình, nhiều người không tin đã liên tục hỏi thăm. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của nó", bà Cúc nói.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người trong vụ án.

