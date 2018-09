Ba manh mối lần ra kẻ cướp hơn 2 tỷ đồng trong ngân hàng

Từ đặc điểm kẻ cướp chân vòng kiềng, mang giày công trình, cảnh sát đã sàng lọc 20 người khả nghi trên địa bàn trước khi xác định kỹ sư Lê Lâm Hưng gây án.

Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, khi xảy ra vụ cướp hơn 2 tỷ đồng trong ngân hàng Vietcombank, đơn vị nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và tung hàng trăm cán bộ chốt chặn để truy bắt nghi can. Tuy nhiên, hiện trường không thu thập được gì, ngoài video "giống dàn dựng một vụ cướp".

Trong các đặc điểm nhận dạng, chi tiết chú ý nhất là tên cướp bị khuyết tật (chân vòng kiềng) và mang giày cấp quản lý ở công trường. Tại Duyên Hải, có 3 nhà máy nhiệt điện, ban chuyên án đã liên hệ với các đơn vị, tổ chức chiếu video về đặc điểm nhận dạng kẻ cướp cho công nhân, kêu gọi tố giác tội phạm.

Ngoài ra, các nhà trọ, quán karaoke, quán bia, nhà nghỉ cũng được vận động. "Công an Trà Vinh đã phát động 70 cuộc kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm, với hơn 6.000 người tham dự", đại tá Việt cho biết.

Từ thông tin cung cấp của người dân, ban chuyên án khoanh vùng 20 người thuộc diện nghi vấn. Qua sàng lọc, trinh sát phát hiện Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh) - kỹ sư làm việc tại Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 - có ba bất minh về thời gian, tiền bạc và dáng đi.

Theo điều tra, vài giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Hưng đã trả hết nợ nần. Thời gian ra vào công trường của kỹ sư điện này gián đoạn. Hôm đó, anh ta hai lần xuất hiện gần chi nhánh ngân hàng, bị camera của người dân ghi hình. Đặc biệt, Hưng bị tật ở chân, đi khập khiễng.

"Xâu chuỗi các tình tiết, cơ quan điều tra quyết định bắt Hưng tại nơi làm việc, sau 10 ngày vụ án xảy ra", Giám đốc công an Trà Vinh nói và cho biết vài phút sau khi dẫn đi, Hưng đã thừa nhận là kẻ cướp ngân hàng. "Anh ta nói sau khi cướp thường theo dõi báo chí, thấy cảnh sát đang truy gắt gao nên tinh thần rất căng thẳng và biết chắc là khó thoát", đại tá Việt chia sẻ.

Kỹ sư điện 29 tuổi khai nhận do áp lực nợ nần thua cá độ bóng quá lớn, sợ xã hội đen thanh toán nên nghĩ đến chuyện đi cướp ngân hàng để trả nợ. Lý do chọn chi nhánh ngân hàng tại thị xã Duyên Hải là đơn vị này mới thành lập, bảo vệ mỏng, không có camera an ninh bên ngoài nên rất thuận tiện ra tay.

Kẻ cướp ngân hàng sa lưới sau 10 ngày gây án. Ảnh: Mộng Tuyền.

Để thực hiện ý định, gần tháng trước Hưng lên Sài Gòn mua súng nhựa bắn bi với giá 500.000 đồng, kính râm, túi vải để đựng tiền và bỏ nhiều thời gian điều nghiên địa thế chi nhánh nhà băng. Nhiều lần anh ta vào ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền nhằm dò xét tình hình.

10h30 ngày 26/4, Hưng mượn xe Sirius đỏ đen của nhân viên làm chung, rồi lấy công cụ đã chuẩn bị sẵn mang về nhà, cách chỗ dự tính cướp 400 m. Đầu giờ chiều, kẻ này chạy quanh trụ sở ngân hàng, rồi vào quán cà phê quan sát.

Đến 16h, Hưng mua 2 lon bia uống lấy tinh thần, rồi chạy xe vào hẻm vắng cách ngân hàng vài trăm mét mặc thêm áo khoác, đeo kính râm, khẩu trang, quấn băng keo vào bàn tay trái, tháo biển số xe bỏ vào cốp. Sau khi ngụy trang kỹ lưỡng, gã chạy xe đến đậu sát lề, đối diện hông ngân hàng, không rút chìa khóa.

Hưng xông vào cửa hông, chĩa súng uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào hai túi xách. Lấy được tiền, hắn lùa 6 nhân viên vào một góc, nhanh chóng ra ngoài nổ máy xe, chạy thẳng về cơ quan. "Tôi không về nhà vì sợ mẹ, vợ, em trai sẽ truy hỏi hai túi xách đựng tiền", Hưng khai.

Gần đến nơi làm việc, nghi phạm ném súng nhựa xuống cầu tàu, xé bỏ áo khoác vứt nhiều nơi và mặc áo phao như một kỹ sư đi kiểm tra cảng biển nhập than.

Sau khi cất giấu tiền cướp được, Hưng xé hai giỏ xách thành nhiều mảnh và phi tang nhiều nơi trong công trường. Số tiền cướp được, kẻ này mang đi chuộc xe máy đã cầm trước đó, trả hết khoản nợ gần 1,6 tỷ đồng. Số còn lại, anh ta cất tại nơi làm.

Khám xét chỗ làm của kỹ sư này, cảnh sát thu giữ 35.900 USD, 10 triệu đồng.

Theo người dân địa phương, từ khi về sinh sống, vợ chồng Hưng khá hiền, đi làm suốt ngày nên ít giao thiệp với hàng xóm. Hai con nhỏ được giao cho bà giữ tại nhà trọ.

"Nghi phạm cướp có vũ trang nhưng chuẩn bị rất kỹ lưỡng và âm thầm nên vợ và bạn bè, đồng nghiệp đều không biết", Giám đốc Công an Trà Vinh nói và cho biết đến nay xác định Hưng một mình gây án, chưa thấy đồng phạm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can và mở rộng điều tra các đường dây cá độ bóng đá mà kỹ sư này tham gia.

"Cục C45 đã tham gia phá nhiều vụ án. Qua phân tích cho thấy, kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản chủ yếu đã đánh bạc và cá độ bóng đá. Khi bị đòi nợ túng quẫn, họ phải đi cướp để trả nợ. Vụ cướp ngân hàng ở Huế cũng do nghi phạm nợ cá độ", thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an) - chia sẻ.

Huy Phong