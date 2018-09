Ba cô gái Việt uốn éo cho người Trung Quốc tuyển vợ

Các cô gái đang trình diễn để 3 người đàn ông Trung Quốc xem thì cảnh sát phát hiện.

Ngày 16/10, công an TP HCM bàn giao các nghi can liên quan đến vụ Môi giới hôn nhân trái phép cho công an quận Tân Phú điều tra.

Trước đó vào tối 25/10, Đội 5 (công an TP HCM) bất ngờ ập vào quán ăn số 004 lô C, Chung cư Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), bắt quả tang 3 cô gái Việt đang biểu diễn cho những người đàn ông Trung Quốc “xem mắt”.

Ba người đàn ông Trung Quốc tuyển vợ là Ye Yan Bao (24 tuổi), WuZe Jun (39 tuổi) và Ye Yan Gui (38 tuổi). Hai nữ phiên dịch cùng 3 cô gái Việt cũng bị mời về trụ sở làm việc.

Kiến Tường