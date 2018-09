Bà chủ xinh đẹp phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đã xác định được hung thủ, nhưng công an ngạc nhiên vì Thảo có gương mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, khác với hình ảnh trong hồ sơ.

Công an Nghệ An vừa bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi, buôn bán tại tỉnh Chăm Pa Xắc, Lào) về Việt Nam. Thảo là tội phạm lĩnh bản án 32 năm về hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy nhưng đã tẩu thoát khỏi nơi cư trú.

Ngày 21/6/2007, Thảo (khi đó trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) bị cơ quan điều tra bắt và bị TAND TP Vinh tuyên phạt 25 tháng tù giam. Ngoài mức án trên, cũng trong năm 2007, Thảo tiếp tục phải hầu tòa và bị tuyên án 15 năm tù giam cho tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em và tội Mua bán phụ nữ. Tuy nhiên, Thảo được tạm hoãn thi hành án tù do bị cáo đang trong giai đoạn mang bầu.

Hai bản án cũ chưa thực hiện, lại đang mang nuôi con nhỏ nhưng Thảo vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục phạm pháp. Thảo nhận được điện thoại của một người phụ nữ không rõ họ tên đầy đủ và quê quán, hỏi mua một cây heroin với mức giá 22 triệu đồng. Hai bên thống nhất và hẹn nhau giao dịch tại một địa điểm trên phường Lê Lợi (TP Vinh).

Chịu bản án 32 năm tù nhưng được hoãn thi hành do đang nuôi con nhỏ, Thảo đã trốn thoát khỏi nơi cư trú.

Lóa mắt với số tiền lớn, Thảo ra bến xe Vinh mua ma túy với giá 20 triệu đồng của một người cũng không rõ tên và địa chỉ. Khi mang số ma túy mua được đến địa điểm hẹn gặp "khách hàng" thì bị công an bắt giữ. Lần này Thảo lĩnh mức án 16 năm tù giam, tổng mức án Thảo lĩnh cho các lần là 32 năm tù giam.

Thời điểm này con Thảo mới sinh, Thảo lại được hoãn thi hành án. Nhân cơ hội đó, cô ta đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào tháng 2 năm nay và tới ngày 28/4 thì bị truy nã toàn quốc.

Từ tháng 2 đến tháng 6, có nguồn tin báo Thảo đang trú ở tỉnh Antôpư (Lào) và đang nấu ăn cho một công ty khai thác gỗ. Cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào xác minh thông tin. Tuy nhiên, khi công tác triển khai vây bắt kẻ trốn nã được thực hiện thì Thảo đã bỏ trốn đi nơi khác, một lần nữa dấu vết về nữ quái này bị cắt đứt.

Một thời gian sau, công an lại nhận được nguồn tin báo, Thảo mở một quán bún nằm sát cạnh sông Mekong, tại tỉnh Chăm Pa Xắc (Lào) với thương hiệu "Bún phở Việt Lào", khách ra vào lui tới quán ngày một đông. Lực lượng trinh sát được cử đi tiếp cận, xác minh thông tin.

Dù đã tìm đến tận nơi nhưng manh mối về Thảo rất mơ hồ, muốn tiếp cận được Thảo là chuyện không hề dễ, vì mọi công tác phục vụ, thu tiền ở quán đều do hai người làm công đảm đương.

Địa điểm kinh doanh của nữ quái cũng rất phức tạp, thuộc khu vực giáp ranh giữa 3 nước Lào, Thái Lan và Campuchia. Chỉ cần một chút sơ sẩy là Thảo có thể trốn sang nước thứ 2 một cách dễ dàng và khi đó để bắt được Thảo công an cần phải phối hợp, xin phép ý kiến của chính quyền nước sở tại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung chủ quán "Bún phở Việt Lào" cũng lộ diện. Thế nhưng, khuôn mặt bà chủ hình trái xoan, nước da trắng trẻo không giống với các đặc điểm mà một nữ quái trốn nã đang cần tìm. Duy chỉ có chiều cao và các thao tác thì rất giống với Thảo. Công tác xác minh bà chủ quán xinh đẹp tốn không ít thời gian. Cuối cùng, thân phận ẩn sau khuôn mặt lạ lẫm ấy được lộ diện chính là Nguyễn Thị Thảo.

Chân dung Nguyễn Thị Thảo hiện tại với gương mặt đã được thay đổi hoàn toàn.

Khoảng 19h30 ngày 15/11, Thảo đã bị vây bắt mà không một lời chối cãi. Những khách hàng ăn đêm ngỡ ngàng trước hình ảnh bà chủ quán tra tay vào còng. Sau khi hoàn tất các thủ tục với nước bạn Lào, ngày 18/11, Thảo bị di lý về Việt Nam và bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An giam giữ.



Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, Thảo rất ma mãnh khi lẩn trốn ở Lào và phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt khác hoàn toàn, để không bị phát hiện. Địa điểm quán ăn cũng giáp ranh 3 nước nên khi bị động rất dễ tẩu thoát, vì thế công tác xác minh vây bắt đều cẩn thận từng bước.

Theo VTC