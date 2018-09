Bà bầu tay không đánh cướp

Dù đang mang bầu, chị Bằng vẫn tay đôi đánh cướp suốt 10 phút để giành lại chiếc xe máy của mình, sau đó giúp công an tóm gọn băng cướp.

Ngày 14/8, Công an huyện Bến Cát , tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ Bình Dương, cầm đầu băng cướp), Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Văn Thân (25 tuổi, quê Bình Thuận). Trước khi băng cướp sa lưới, chúng từng đánh nhau với một bà bầu nhưng thua cuộc.

Đích thân Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho bà bầu Nguyễn Thị Kim Bằng (28 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát) và anh Nguyễn Trường Hải, nhân viên bảo vệ KCN Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát vì dũng cảm chống chọi với băng cướp có “hàng nóng” và hợp tác với công an nhận diện chúng.

Bà bầu Nguyễn Thị Kim Bằng bên chiếc xe máy mà Đặng Văn Thân và Phan Văn Khanh định cướp.

Chị Bằng là thợ uốn tóc, đang mang thai hơn 4 tháng. Chị cho biết, khoảng 17h ngày 28/7, sau một ngày làm tóc cho khách, chị đói bụng nên lấy xe máy đi mua thức ăn. Vừa mua thức ăn thì trời đổ mưa, chị mua áo mưa rồi chạy xe về. Đến đoạn đường vắng trong KCN Mỹ Phước 1, chị choáng váng khi hai thanh niên bịt mặt từ sau chạy xe máy xông tới đánh rất mạnh vào đầu chị. Tiếp đó, chúng đạp cả chị và xe ngã xuống đường. “Khi tôi chưa kịp gượng dậy thì gã ngồi sau bước xuống la lớn: “Tao đánh mày vì mày giựt chồng người khác”, chị Bằng kể.

Tên này tiếp tục tát tai, đánh đạp chị Bằng. Sau đó, hắn dựng xe máy của chị lên định khởi động chạy. Biết đây là hai tên cướp nên bất chấp nguy hiểm, chị nhào tới giật chìa khóa xe. Do bị tên cướp gạt ra, chị chỉ giật được cái bóp nhỏ đính kèm với chìa khóa xe. Tên cướp tung những cú trời giáng khiến chị ngã lăn trên đường. Tiếp đó, gã thanh niên cao lớn này cầm chân chị kéo lê trên đường để chị tránh xa chiếc xe, không cản đường chúng tẩu thoát.

Quyết không để mất xe, chị Bằng lao tới đánh, cào cấu tên cướp. Một tay chị đánh vào mặt hắn, tay khác nhanh chóng rút lại chiếc chìa khóa xe của mình. Lần này chị thành công. Cầm chìa khóa, chị chạy về chốt cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần đó.

Khanh chở Thân (tóc dài) đi cướp. Thân là kẻ đánh nhau với chị Bằng.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Trường Hải đang đứng trú mưa gần đó, phóng xe tới. Tên cướp bỏ lại chiếc xe của nạn nhân rồi leo lên xe đồng bọn bỏ đi. Tuy nhiên, chúng không phóng nhanh mà đi chầm chậm như thách thức anh Hải. Đợi anh Hải chạy xe tới gần thì tên cướp ngồi sau rút từ áo khoác ra khẩu súng ngắn chĩa về phía anh Hải dọa bắn nhưng anh vẫn dũng cảm bám đuôi.

Đến đoạn đường có gờ giảm tốc, xe anh Hải chạy song song với hai tên cướp. Khi anh vừa định tung chân đá xe tên cướp thì gã ngồi sau siết cò, tiếng súng nổ chát chúa. May mắn, viên đạn không trúng anh Hải mà trúng mặt đường rồi dội lên găm thủng bảng hiệu của cửa hàng bán thẻ điện thoại gần đó. Anh Hải khựng lại rồi tiếp tục bám theo hai tên cướp, xem chúng chạy về hướng nào để báo công an phục kích bắt. Biết mình bị công an đón lõng, bọn cướp rẽ vào đường nhánh tẩu thoát.

Không cướp được xe của chị Bằng, khoảng 2 tiếng sau, chúng xông vào cây xăng Ánh Sáng ở thị trấn Mỹ Phước, tiếp tục nổ súng, cướp 40 triệu đồng của bà Huỳnh Thị Lan, chủ cây xăng, khi bà Lan đang ngồi đếm tiền.

Chị Bằng đã trình báo với công an về đặc điểm nhận dạng hai tên cướp và chiếc xe của chúng. Các điều tra viên đều công nhận chị Bằng là người phụ nữ nhanh trí và bình tĩnh khi đối đầu với bọn cướp. Chị Bằng nhận ra tên cướp đánh mình có mái tóc dài, bịt mặt nhưng để lộ đôi mắt khá to. Từ tình tiết này, công an đã rà soát hồ sơ lưu trữ và nhận thấy người chị mô tả khá giống với Đặng Văn Thân (tức “Báo đen”, 28 tuổi), một tay giang hồ có số má. Ngày 11/8, Thân và Khanh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau.

Chị Bằng cho biết chị đã đánh nhau và giằng co với cướp khoảng 10 phút. Chị đau ê ẩm khắp người nhưng may mắn thai vẫn khỏe. “Hồi nhỏ, anh ruột của tôi đã bị cướp mất chiếc xe máy. Từ đó, anh ấy quyết trở thành công an để bắt cướp. Hiện anh ấy đang làm ở công an tỉnh”, chị Bằng nói. Ngoài em bé trong bụng, chị Bằng cũng đã có cậu con trai 7 tuổi. Cậu bé này cũng ước mơ lớn lên làm công an bắt cướp.

