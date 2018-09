Ẩu đả chết người tại đám cưới vì lời nhận xét 'hát không hay'

Một thanh niên lên hát song bị người khác khuyên "hát không hay thì đừng hát" khiến ẩu đả xảy ra, một người chết trong đám cưới ở Nghệ An.

Chiều 27/2, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Nghệ An cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang (18 tuổi, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi giết người.

Theo xác minh, tối 25/2, hai nhóm thanh niên làng ở xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cùng tới dự đám cưới ở địa bàn. Khi một thanh niên lên đăng ký hát nhưng bị một người tại sân khấu khuyên "hát không hay thì đừng hát" khiến ẩu đả xảy ra giữa một số người của hai nhóm.

Trong cuộc hỗn loạn, Nguyễn Văn Giang (18 tuổi, trú xã Nghĩa An) được xác định dùng dao nhọn mang theo đâm hai nhát khiến anh Võ Văn Truyền (22 tuổi) tử vong ngay sau đó. Anh trai của nạn nhân Truyền là Võ Văn Lưu cũng bị Giang đâm trúng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, đêm cùng ngày, cảnh sát bắt Giang khi đang ở tại nhà riêng. Vụ án đang được làm rõ.