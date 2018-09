Anh rể cầm dao đe dọa để hiếp dâm em vợ nhiều giờ

Thấy em vợ đang ru con ngủ, sẵn hơi men, Hùng cầm dao uy hiếp và thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái nhiều giờ liền.

Cơ quan công an huyện Sông Công (Thái Nguyên) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990, trú tại xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm em vợ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 24/7. Người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, sau khi mua bia ở quán tạp hóa về uống, Hùng đã mở nhạc thật to để nghe. Khi vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng, Hùng bắt gặp em vợ là Đặng Thị Tuyết (sinh năm 1995, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang ru cháu ngủ. Sẵn có hơi men trong người Hùng đã nổi thú tính, liền chạy xuống dưới bếp cầm con dao thái thịt. Sau đó, Hùng quay lại phòng ngủ của hai dì cháu và khóa cửa phòng lại.

Tuyết giật mình khi phát hiện Hùng đang ở trong phòng liền đuổi ra nhưng không được. Tiếp đó, thấy Hùng có hành động không đứng đắn, Tuyết vùng dậy chống cự yếu ớt. Sẵn có con dao đã chuẩn bị sẵn, Hùng liền kề vào cổ người em vợ và đe dọa: "Nếu mày nói thì tao giết".

Căn buồng hơi xảy ra vụ án.

Tuyết đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng để người anh rể thỏa mãn cơn điên loạn. Hùng thực hiện hiếp dâm người em vợ trong nhiều giờ. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hùng đã bảo Tuyết đi ra ngoài bật bài hát khác để nghe. Lợi dụng lúc gã anh rể sơ hở, nghĩ uất ức và tủi thân Tuyết đã chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu.

Ông Vũ Văn Chính, Phó Trưởng Công an xã Bá Xuyên cho biết, sau khi nhận được lời tố cáo của người dân, ngay lập tức công an có mặt tại nhà của anh Hùng để làm rõ sự việc. Đến nơi thấy chị My, vợ của Hùng, đang bị người chồng lao vào đánh đập. Cũng ngay sau đó, chị My đã làm đơn tố cáo Hùng lên cơ quan công an.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, Công an xã Bá Xuyên đã báo cáo lên Công an thị xã Sông Công. Ngay trong đêm, công an thị xã đã có mặt để thực hiện lệnh bắt giữ Hùng để điều tra làm rõ sự việc.

Ông Vũ Văn Chính cho hay: "Mặc dù có mặt của công an xã tại đó nhưng Hùng vẫn hung hăng cố tình lao vào tát người vợ của mình. Lực lượng chức năng đã kịp thời can ngăn và mọi người được đưa về trụ sở công an xã để giải quyết. Lúc đó, Hùng vẫn trong tình trạng có hơi men trong người.

Một số người dân là hàng xóm của vợ chồng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Hùng đi làm xa, thi thoảng mới về quê. Ngày thường ở nhà, anh ta hay bật nhạc rất to nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Khi nghe tin Hùng làm trò đồi bại với người em vợ của mình, họ cũng rất bất ngờ.

Ngày 30/7, vợ của Hùng đã mang con lên gần công ty nơi chị làm việc để thuê nhà ở riêng. Gia đình Hùng từng vào miền Nam lập nghiệp trước khi quay ra Bắc. Anh Nguyễn Cường (sinh năm 1990), em trai sinh đôi với Hùng cho biết: "Sau khi nhận được thông báo ở nhà có việc, tôi đã về ngay. Sự việc thế nào thì tôi không được chứng kiến từ đầu nên không nắm rõ".

Ông Vũ Văn Chính, Phó Công an xã Bá Xuyên cho biết: "Năm 2011, Hùng bị tai nạn xe máy. Từ đó trở đi Hùng có vấn đề về thần kinh cứ uống rượu vào là gây gổ với mọi người xung quanh. Thường ngày, Hùng là người hiền lành chịu khó làm việc”.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi