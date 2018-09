Ăn trộm bất thành, cắt cổ bé 10 tuổi

Vượt biên trái phép vào Việt Nam, hai người Trung Quốc đã lẻn vào nhà anh Linh ăn trộm. Bị cháu Tuyền phát hiện, chúng nhẫn tâm cắt cổ.

Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt khi kể lại thảm cảnh cháu Long Thanh Tuyền (10 tuổi, con trai anh Linh) bị Quách Đại Phát (sinh năm 1985, ở tỉnh Quế Châu, Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) sát hại bằng hình thức cắt cổ.

Trước đó, khoảng 13h ngày 26/2, người dân phát hiện hai người đàn ông lạ đi vào thôn rồi vào vườn người dân bản địa nhổ một luống khoai lang ngồi ăn ngấu nghiến. Nghĩ là những người ăn xin ở địa phương khác đến nên họ cũng chỉ xua đuổi rồi lại đi làm công việc của mình. Sau đó, hai người đàn ông này đi vào gia đình anh Linh vài phút rồi vội vã ra khỏi nhà. Nghi ngờ đây là trộm cắp nên người dân gọi nhau truy đuổi và bắt giữ được hai tên.

Khám xét trong người và trong chiếc ba lô của chúng không thấy có tài sản đáng giá nên người dân đã thả chúng đi. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại nhà anh Linh thì phát hiện đôi chân của cháu Tuyền ở dưới gầm giường thò ra, dưới đất máu chảy lênh láng. Đỡ cháu bé ra khỏi gầm giường, người dân bàng hoàng thấy cổ nạn nhân gần như bị đứt lìa. Chợt nghĩ đến hai người đàn ông lạ vừa được thả đi ít phút, mọi người vội quay lại chỗ cũ để truy tìm nhưng chúng đã mất dạng.

Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần nhẫn tâm sát hại cháu Tuyền bằng hình thức cắt cổ.

Gia đình anh Linh là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng anh Linh sinh được hai người con, Tuyền là con thứ 2. Để có tiền nuôi các con ăn học, vợ anh Linh sang Trung Quốc chặt mía thuê, còn anh Linh ở nhà chăm sóc các con. “Sau cái chết của cháu Tuyền, vợ chồng anh Linh shock nặng, đang phải truyền nước cấp cứu, thường xuyên có người chăm sóc. Hai vợ chồng anh Linh sống hiền lành, cháu Tuyền ngoan, học giỏi, ngoài giờ lên lớp cháu còn phụ giúp bố mẹ chăn bò, nuôi lợn. Cái chết của cháu khiến chúng tôi rất đau lòng”, một người dân nghẹn ngào kể.

Chia sẻ về cháu Tuyền, cô giáo Nông Thị Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đề Thám (huyện Tràng Định) cho biết, đây là học sinh ngoan, hiền lành, chịu khó, ít nói và có học lực khá. Cô Thành nói: “Để giúp cháu Tuyền tiếp tục theo học, nhà trường đã phải miễn giảm nhiều khoản đóng góp cho cháu. Biết hoàn cảnh của gia đình nên hai anh em Tuyền rất chịu khó học hành, ngoài giờ lên lớp hai em còn phụ giúp bố mẹ chăn bò nuôi lợn để kiếm thêm thu nhập. Chiều 26/2, nhà trường có cuộc họp đột xuất nên học sinh được nghỉ, em Tuyền ở nhà và bị sát hại”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đề Thám cho biết, khoảng 13h20 phút ngày 26/2, ông Sơn đang trực ở cơ quan thì nhận được điện thoại của người dân báo tin ở thôn Nà Ao 2 xảy ra án mạng. Nhận được tin, ông Sơn đã cùng lực lượng công an và dân quân xã Đề Thám đến hiện trường và phát hiện cháu Tuyền đã tử vong vì vết thương ở cổ.

Nhà của gia đình anh Long Văn Linh, nơi cháu Tuyền bị giết hại.

Công an phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm tra gắt gao người qua lại biên giới. Bên cạnh đó, các thôn, bản trên địa bàn, người dân được thông báo tăng cường cảnh giác, báo cho các cơ quan chức năng nếu thấy những kẻ lạ mặt.

Đến 13h ngày 27/2, lực lượng chức năng phát hiện hai hung thủ đang trốn trong khu rừng của thôn Hát Lốc (xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) nên tiến hành bắt giữ. Tại Công an huyện Văn Lãng, chúng khai nhận là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần. Trước đó, chúng đã vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và là hung thủ đã sát hại cháu Tuyền.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đã bắt giữ hai nghi can người Trung Quốc về hành vi sát hại cháu Tuyền. Hiện tại, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phát và Quần về tội Giết người. Đại tá Quang cho biết: “Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chúng đã giết hại trẻ em một cách dã man và vô cảm. Những tên này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam".

