Án mạng vì tiếng ồn karaoke

Bị anh Lương ở cùng dãy phòng trọ nhắc nhở vì mở karaoke quá lớn, Thìn đã gọi thêm người đến đánh khiến anh này tử vong.

Chiều 30/9, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ giữ khẩn cấp các nghi can Lô Văn Viện (24 tuổi), Vi Văn Định (25 tuổi) và Quang Văn Tân (23 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi can Quang Văn Tân. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 29/9, Lô Văn Thìn (chưa xác định rõ tên tuổi) tổ chức ăn nhậu với nhóm bạn tại phòng trọ số 9, thuộc khu phố Chiêu Liêu, thị xã Dĩ An. Trong cuộc nhậu, Thìn mở karaoke với âm lượng lớn làm ảnh hưởng đến nhiều người lao động cùng dãy trọ.

Lúc này, anh Lương (chưa xác định rõ danh tính) ở gần dãy phòng của Thìn qua nhắc nhở, yêu cầu giảm âm lượng. Đang cao hứng lại ngà say nên Thìn bực tức chửi bới người hàng xóm. Chưa hả giận, anh ta gọi bạn là Viện, Định và Tân đến đánh anh Lương. Trong lúc ẩu đả, Tân bất ngờ rút dao Thái Lan thủ sẵn đâm anh Lương, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau án mạng, Thìn đã bỏ trốn. Công an Bình Dương truy xét, bắt giữ khẩn cấp các nghi can nêu trên, đồng thời tiếp tục truy tìm Thìn để phục vụ điều tra.

Nguyệt Triều