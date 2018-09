Án mạng từ chiếc áo may không ưng ý

Sau cuộc cãi vã nảy lửa vì chiếc áo không may được như ý, giữa những người họ hàng xảy ra mâu thuẫn, một người thiệt mạng.

Theo bản án sơ thẩm chiều 11/9 của TAND Hà Nội, bị cáo Nguyễn Hữu Chuẩn (30 tuổi, ở huyện Thanh Trì) và nạn nhân Nguyễn Huy Tôn có quan hệ họ hàng và sống cùng xã.

Vụ án xuất phát từ việc Nguyễn Thị Nghê (33 tuổi) sang nhà cô họ Nguyễn Thị Huyền (cô ruột của Chuẩn) may quần áo. Tuy nhiên do không ưng ý chiếc áo may, hai bên to tiếng và Nghê bị bà Huyền đuổi về. Trước khi bỏ đi, Nghê quay ra chửi cả bà Nguyễn Thị Nên (86 tuổi, mẹ bà Huyền). Đi làm về, Chuẩn nghe được chuyện chị họ hỗn hào với bà nội nên chạy sang nhà Nghê chửi bới.

Nguyễn Hữu Chuẩn trong khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: V.D.

Không vừa, Nghê cùng bố và em gái Nguyễn Thị Ngà (30 tuổi) sang nhà Chuẩn “trả đũa”. Sau đó hai bên được người thân can ngăn, ai về nhà đó. Nhưng chưa dừng lại, lúc sau hai anh trai của Nghê là Nguyễn Huy Tôn và Nguyễn Huy Hùng dẫn các em sang nhà Chuẩn gây sự. Trong lúc bực tức, anh Tôn cầm điếu cày vụt cụ Nên liên tiếp. Thấy bà nội bị đánh, Chuẩn chạy ra giằng điếu cày nhưng không được, còn bị vụt tới tấp.

Bị đánh đau, Chuẩn với chiếc kéo cắt may của cô để trên bàn đâm vào ngực, bụng Tôn, khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Chuẩn bị ra tòa về hành vi giết người, Nghê và Ngà tội danh gây rối trật tự công cộng.

Trước vành móng ngựa, Chuẩn cho rằng thấy bà nội bị đánh nên tức tối. Bản thân bị cáo cũng nhận những cú vụt bằng điếu cày của người anh họ. “Trong lúc hoảng loạn, bị cáo không thể bỏ mặc người thân để bỏ chạy”, Chuẩn khai.

Bị truy tố ở hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, phần nạn nhân cũng có lỗi một phần, Chuẩn chỉ phải nhận 6 năm tù. Nghê và Ngà nhận 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Việt Dũng