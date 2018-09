Âm mưu của người bán bé Công ở chùa Bồ Đề

Nguyệt cho biết chồng mình là cha đẻ của bé Công, thậm chí cô ta còn đưa ra giấy chứng minh ADN.

Nguyễn Thị Thanh Trang (kẻ được cho là chủ mưu vụ bán cháu Công, hiện làm việc tại chùa Bồ Đề) và Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1979, quê ở tỉnh Ninh Bình, kẻ từng nuôi đưỡng cháu Công) vừa bị khởi tố và đang bị tạm giam tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, anh Nguyễn Thành Long (trú ở quận Long Biên) có tham gia vào hoạt động từ thiện tại chùa Bồ Đề và quen Trang. Anh Long nhận đỡ đầu cho cháu bé tên Cù Nguyên Công ở chùa do Trang giới thiệu và thi thoảng đón cháu về nhà chăm sóc. Ngày 4/1, vợ chồng anh Long tới chùa thì phát hiện bé Công không còn ở đó. Trang giải thích, mẹ cháu bé (tức Phạm Thị Nguyệt) đã đón Công về nhà. Nghi ngờ, anh Long đã gửi đơn tới cơ quan chức năng đề nghị xác minh. Sau đó, bé Công nghi bị bán với giá 35 triệu đồng.

Trong một cuốn băng ghi âm vào thời điểm tháng 2 được anh Nguyễn Thành Long cung cấp, Nguyệt tỏ rõ là một kẻ khá xảo quyệt và tinh quái. Lúc đầu, Nguyệt nói người chồng hiện tại của mình đang thất nghiệp, nhưng ngay sau đó thì lại nói chồng làm nghề lái taxi, cuối cùng thì lại là giảng viên trường chính trị.

Trang và Nguyệt tại cơ quan công an.

Nguyệt kể, mới sinh đôi hai cháu trai được 17 tháng và con gái được 3 tháng, bản thân tự nhận làm nghề thiết kế thời trang và đã mở được một cửa hàng bán quần áo do chính mình thiết kế. Nghi ngờ khi Nguyệt một mình có 3 con nhỏ, lại nhận nuôi thêm cháu Công nên anh Long quyết tâm tìm đến nhà Nguyệt để hỏi thăm tình hình con đỡ đầu. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, Nguyệt đã từ chối, lúc thì Nguyệt hứa sẽ đưa cháu Công đến nhà anh Long chơi, lúc lại nói do thời tiết không thuận lợi nên để cháu ở nhà.

Nguyệt cho rằng đã mang cháu Cù Nguyên Công đi làm xét nghiệm ADN và kết quả là trùng khớp với ADN của chồng chị ta. Sau những cuộc điện thoại trao đổi, Nguyệt nhất định che giấu, không cung cấp thông tin về cháu Công cũng như địa chỉ mình đang ở trọ.

Một điều rất đặc biệt, trong phòng của Nguyệt có khá nhiều giấy chứng sinh, chứng nhận việc Nguyệt từng sinh con, nhưng khoảng cách giữa hai lần sinh chỉ cách nhau vài ngày và tên cháu bé trong giấy chứng sinh của bệnh viện cũng khác nhau. Một số giấy đứng tên Nguyệt là mẹ đẻ nhưng phần tên của người bố để trống.

Ngay khi hay tin được mời về trụ sở công an làm việc liên quan đến sự mất tích của cháu Cù Nguyên Công, Nguyệt đã liên tục có hành vi chống đối, sau đó thì “mặc cả”: "Hết bao nhiêu để em lo liệu".

Giấy cam kết của Thu Vân khi giao con cho Nguyệt nuôi với vở kịch: có con với chồng của chị ta.

Tại thời điểm công an tìm đến nơi thuê trọ của Nguyệt tại phường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai (Hà Nội), trong căn phòng trọ chật chội, bừa bộn có 2 đứa trẻ đang ở cùng Nguyệt, đó chính là cháu Đức Anh và Gia Hân. Đức Anh gần 2 tuổi còn Gia Hân mới chỉ 8 tháng. Tại cơ quan công an, lợi dụng việc phải mang theo hai cháu nhỏ Đức Anh, Gia Hân, Nguyệt liên tục kêu khóc, ăn vạ, đòi tự tử và yêu cầu: “Để em cho con em bú”. Chỉ đến khi công an đưa ra các tài liệu là đơn đề nghị được làm thụ tinh trong ống nghiệm của Nguyệt cũng như giấy xét nghiệm có kết quả khẳng định Nguyệt không thể mang thai, cô ta mới cúi mặt, ngồi im lặng, và không đòi cho con bú nữa. Nguyệt công nhận, hai cháu nhỏ Đức Anh, Gia Hân là do cô ta xin về làm con nuôi, nhưng nguồn gốc xin tại đâu thì vẫn là một ẩn số.

Bên cạnh đó, trong đơn đề nghị được làm thụ tinh trong ống nghiệm của Nguyệt gửi bệnh viện năm 2012, cô ta nói lý do do chồng và con bị tai nạn chết nên muốn xin tinh trùng lưu trữ của bệnh viện. Thế nhưng vở kịch Nguyệt dựng lên cho một người tên Thu Vân (một mắt xích quan trọng trong vụ án) lại là Vân có quan hệ với chồng của chị ta và sinh cháu Cù Nguyên Công. Điều đó nghĩa là Vân sinh con với người đã mất.

Lý giải về việc vẫn phải đi thuê nhà trọ ở, thu nhập còn khó khăn nhưng lại nuôi tới 3 đứa trẻ, bao gồm cả cháu Cù Nguyên Công (Nguyệt đặt tên là Gia Bảo), lại ở những tầm tuổi còn quá nhỏ, Nguyệt cho rằng mình vì tình thương đối với các cháu chứ không có mục đích nào khác.

Khi công an hỏi Nguyệt về việc đã chuyển tiền cho Nguyễn Thị Thanh Trang 35 triệu để bồi dưỡng cho Trang và Thu Vân đã có công đưa cháu Cù Nguyên Công về cho mình nhận làm con nuôi, cô ta cúi đầu im lặng, sau đó khai, số tiền đó là do đi vay.

Đơn xin làm thụ tinh trong ống nghiệm của Nguyệt.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì trên thực tế và những tài liệu công an thu thập được. Theo đó, khoảng năm 2012, Phạm Thị Nguyệt cũng đã xin một bé trai về làm con nuôi. Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt phát hiện cháu bé bị nhiễm HIV nên đã mang sang chùa Bồ Đề gửi, không nhận tiếp tục nuôi dưỡng cháu nữa.

Cô ta cũng có mối quan hệ, quen biết khá thân thiết với Nguyễn Thị Thanh Trang. Trong các tin nhắn cho Thu Vân khi biết thông tin vụ việc có thể bị vỡ lở, Nguyệt đã dặn dò người này khá kỹ càng, tinh quái nếu như bị các điều tra viên hỏi về thân phận cháu bé Cù Nguyên Công.

Trở lại với việc nhận nuôi cháu Cù Nguyên Công (Gia Bảo), Nguyệt khai nhận khoảng 21/6, cháu Công bị ốm rất nặng, sốt cao nên Nguyệt đã đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh sởi, khó cứu chữa đồng thời đề nghị Nguyệt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày 23/6, Nguyệt gọi điện thoại cho Thu Vân bảo đến nhìn mặt con lần cuối, nhưng Thu Vân về quê không đến. Ngày 24/6, cháu Công đã tử vong tại bệnh viện, Nguyệt đã đưa cháu về quê chồng tại Phú Xuyên để mai táng, chôn cất.

Chính vì Nguyệt đang giữ cháu Cù Nguyên Công, sau đó lại đưa ra thông tin cháu bé đã chết do bệnh nặng, từ chối mọi liên lạc nên phải bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên mới tìm ra nơi ở của Nguyệt và đưa cô ta về trụ sở để làm rõ.

Theo Pháp Luật Xã Hội

* Tên nhân vật Thu Vân là tên đã thay đổi