9X cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Nam thanh niên 9X ở Ninh Bình mua tài khoản từ nhà cái ở Singapore sau đó tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua mạng.

Ngày 7/8, Đại tá Tống Mạnh Hùng, Trưởng công an TP Ninh Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 nghi can trong đường dây đánh bạc công nghệ cao xuyên quốc gia do Đinh Văn Tuyên (21 tuổi, ở phường Bích Đào, TP Ninh Bình) cầm đầu.

Các con bạc tại cơ quan điều tra.

Theo Đại tá Hùng, ngày 28/7 hàng chục cảnh sát chuyên án bất ngờ ập vào nhà Tuyên và một số địa điểm đánh bạc khác đồng loạt khám xét, thu giữ trên 1,4 tỷ đồng, 2 ôtô, nhiều xe máy, điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc do một thanh niên 9X cầm đầu.

Tuyên khai, vài tháng trước anh ta mua tài khoản và mật khẩu của một trang web đánh bạc với số tiền 400 triệu đồng, do nhà cái bên Singapore thiết lập. Kẻ này sau đó móc nối với 6 người là thầu số đề ở TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Nhóm này có nhiệm vụ thu gom số đề của người chơi rồi bán lại cho Tuyên vào cuối chiều mỗi ngày.

Nhận được bảng số, Tuyên nhập vào trang web và trực tiếp chơi với nhà cái bên Singapore. Tiền thắng bạc Tuyên chia cho các nhà thầu đề khoảng 0,5%. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, lúc đầu Tuyên chỉ sử dụng máy tính ở nhà. Thời gian sau, anh ta mua điện thoại smartphone, máy tính xách tay để tiện liên hệ, đánh bạc qua mạng Internet.

Nhà chức trách cho hay, đây là đường dây đánh bạc liên kết với nhà cái nước ngoài lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn. Người cầm đầu trẻ tuổi nghiện cờ bạc, am hiểu công nghệ thông tin. Tuyên liên tục thay đổi tài khoản, mật khẩu của các trang web đánh bạc khiến trinh sát vất vả theo dõi trong thời gian dài mới phá án thành công.