6 ngày truy tìm kẻ vùi xác bạn tình trong đống cát

Từ cánh tay chồi lên trong bãi cát, cơ quan điều tra đã phát hiện vụ giết người dã man do gã đàn ông ngoại tình gây ra.

Lò Thị Hợp, sinh năm 1992, làm thuê ở tại một tiệm ở bãi biển Thịnh Long huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Mỗi tháng, Hợp đều gửi được gần 2 triệu đồng về nhà để bố mẹ lo cho các em ăn học. Sáng 4/8/2012, Hợp xin nghỉ làm và vay 4,8 triệu đồng của chủ quán với lý do ra Hà Nội thăm em trai mới đỗ đại học.

Hợp mang theo túi xách đựng quần áo, đồ nữ trang, máy nghe nhạc và điện thoại. Tuy nhiên sau đó không ai biết thông tin gì về cô. Bốn ngày sau sự biến mất bí ẩn của Hợp, tại một địa cách bãi biển Thịnh Long hơn 100km thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, người dân phát hiện trong đống cát có một cánh tay người chồi lên.

Công an tỉnh Hà Nam xác minh đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là phụ nữ tuổi từ khoảng 20 đến 25, trên người chỉ mặc đồ lót. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai, vùng trên ức ngực... Đây không phải hiện trường chính của vụ án.

Cơ quan công an khi lấy lời khai của hung thủ.

Cơ quan chức năng nhận định, sau khi sát hại, hung thủ đã kéo thi thể nạn nhân vào khu vực giữa hai đống cát rồi phủ cát lên. Cách đó khoảng 3m có một đôi dép và chiếc áo của nạn nhân bị cắt rách, vùi dưới cát.

Khi thông báo tìm người mất tích được phát đi, 5 trường hợp người thân mất tích có đặc điểm tương tự xin được nhận dạng. Tuy nhiên, sau khi xác minh, cả 5 trường hợp này đều không ai nhận là người nhà bị hại của vụ án. 20 nghi can cũng bị triệu tập nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm.

Do hiện trường vụ án nằm gần đường quốc lộ 21B, một nút giao thông quan trọng đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Ban chuyên án quyết định mở rộng diện tìm kiếm nạn nhân gửi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân đến công an các tỉnh này để nhờ phối hợp. Sau một ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã cung cấp về trường hợp mất tích của Hợp.

Đối chiếu dấu vân tay thu thập được của nạn nhân tại hiện trường với dấu vân tay của Hợp trên chứng minh thư photo khi khai báo tạm trú, tạm vắng cho kết quả trùng khớp 100%.

Lò Thị Quân (chị họ của nạn nhân) cho biết, trước khi Hợp mất tích, Hợp thường xuyên liên lạc với người được đặt tên trong điện thoại là “người yêu” và tâm sự đó là một thanh niên cùng tuổi nhưng không nói rõ quê quán, tên tuổi. Hai người thường xuyên nhắn tin, liên lạc với nhau về đêm. Sáng 4/8/2012, Quân chở Hợp ra thị trấn Thịnh Long để đón xe khách về Hà Nội, trong lúc chờ đón xe Hợp có nói sẽ đi gặp người yêu.

Từ thông tin này, các trinh sát tìm người lái xe mà Hợp đã đi từ Thịnh Long lên Hà Nội vào hôm 3/8/2012 và được cho hay chị đã xuống xe cùng một thanh niên. Ban chuyên án nhận định, gã này có thể là bạn trai như Hợp và hắn là nghi can số một.

Cảnh sát xác định kẻ này là Trần Đình Sơn, 20 tuổi, trú tại thôn Cửa xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam. Chiều 9/8/2012, khám nơi ở của Sơn, cảnh sát thu một dây chuyền vàng, máy nghe nhạc, điện thoại Samsung đều là những tài sản của chị Hợp. Trước những bằng chứng này, Sơn đã thừa nhận tội lỗi.

Theo lời khai, Sơn lập gia đình rồi xin vào làm việc tại một công ty vệ sĩ. Khi vợ Sơn có thai, do sức khỏe yếu nên đã xin về nhà ngoại ở. Thoát khỏi “sự quản lý” của vợ, Sơn bắt đầu lao vào những cuộc chơi cùng bạn bè. Khoảng đầu tháng 7/2012, khi tới bãi biển Thịnh Long, Sơn quen với Hợp, thường xuyên nhắn tin, gọi điện tán tỉnh.

Sáng 4/8/2012, Sơn đón chị Hợp đưa đi chơi, ăn uống rồi chở đến nhà nghỉ ân ái. Tối hôm đó thực hiện kế hoạch cướp tài sản, hắn đưa chị đến khu vực bãi cát để tâm sự rồi ra tay.

Gây án xong, hắn cắt áo chị Hợp, mang áo và đôi dép đi giấu. Hắn tháo sợi dây chuyền, lấy điện thoại và cào cát phủ lên nạn nhân. Sơn quay lại nhà nghỉ lấy tất cả đồ đạc của Hợp mang về nhà cất giấu.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra không lâu sau đó, Sơn đã phải nhận bản án cao nhất về tội Giết người, Cướp tài sản.

