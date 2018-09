50 cảnh sát chặn chiếc xe chở ma túy tại Hà Tĩnh

Cảnh sát chống ma túy áp sát chiếc xe của hai kể vận chuyển ma túy, bắn liên tiếp 4 phát chỉ thiên để trấn áp.

ma túy

Ngày 1/6, trung tá trần Đức Thân, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa bắt quả tang Nguyễn Hữu Ngạn (38 tuổi) và Lê Văn Thắng (30 tuổi) đều trú huyện Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy dạng đá với số lượng lớn.

Nghi can Ngạn cùng tang vật. Ảnh: Anh Thư.

Sau thời gian theo dõi, 4h sáng 1/6, xác định Thắng và Ngạn dùng xe ôtô 7 chỗ xuất phát từ thành phố Vinh qua tỉnh Hà Tĩnh để lấy ma túy với số lượng lớn, ban chuyên án quyết định "cất lưới".

Hơn 50 cảnh sát chống ma túy được chia làm nhiều tốp bán theo chiếc xe của nghi phạm. Hơn 9h 30 phút, xác định hai kẻ buôn ma túy đã giao dịch thành công với đối tác và quay xe trở về. Chiếc xe Fortune lăn bánh trên quốc lộ 8A địa phận xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng kiểm tra hành chính. Nghi can Thắng cầm lái đã dừng xe, song không mở cửa.

"Xác định nghi phạm đã thấy 'động' và định tăng ga bỏ chạy, lập tức tôi ra lệnh anh em áp sát chiếc xe để trấn áp. 4 phát đạn AK được bắn chỉ thiên, Thắng và Ngạn mới chịu mở cửa xe. Trong xe là 10 kg ma túy đá đựng trong balo, một khẩu K54 đã lên nòng 7 viên đạn", trung tá Trần Đức Thân (Phó trưởng công an thành phố Vinh) trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt kể.

Lê Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Thư.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Hà Tĩnh sau đó đưa về thành phố Vinh làm điểm trung chuyển trước khi chuyển đi các tỉnh khác. Nguyễn Hữu Ngạn được xác định là người cầm đầu đường dây này. Hai tháng trước, lãnh đạo công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án mang bí số 418Đ để đấu tranh, nhiều trinh sát có kinh nghiệm trực tiếp tham gia.

Súng và đạn thu được trong chiếc xe chở ma túy. Ảnh: Anh Thư.

Với thành tích phá án, chiều nay công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho ban chuyên án nay.