5 tên cướp đột nhập, trói chồng, hiếp dâm vợ

Nửa đêm, sau khi trói người chồng, lục tìm tài sản, chúng lôi người vợ ra sau nhà thay nhau hãm hiếp.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Kpă Duyệt (sinh năm 1986, trú tại buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa), Lê Đức Lập (sinh năm 1991, trú tại buôn Tul, xã Ia Broăi) và, Nay Lơm (sinh năm 1993, trú tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Đồng thời, công an cũng khởi tố và tạm giam Kpă Jêm (sinh năm 1998, cùng trú tại buôn Tul, xã Ia Broăi) và Ksor Dulet (sinh năm 1997) về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 2h sáng 20/6, Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản, hiếp dâm vừa xảy ra tại buôn Rưng Ama Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa.

Theo trình báo của anh Phạm Văn Cường, khoảng 22h ngày 19/6, vợ chồng anh đang ngủ trong nhà thì bị một nhóm 5 thanh niên xông vào dùng đèn pin rọi vào mặt. Vừa thức giấc, anh đã bị một tên cầm bình xịt hơi cay xịt.

Kpă Duyệt - tên cầm đầu nhóm cướp và hiếp đêm 19/6

Sau đó, nhóm này mặt đằng đằng sát khí chĩa súng, mã tấu, tuýp sắt vào anh Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ (vợ anh) quát lớn: “Đừng la lên không tao giết!”.

Quá hoảng sợ, vợ chồng anh chỉ biết ngồi im trên giường. Lúc này, một tên tới nhặt chiếc áo trên đầu giường trói tay anh Cường lại rồi hỏi: “Tiền đâu? Điện thoại đâu?”. Nghe vậy, vợ chồng nạn nhân vội trả lời: “Điện thoại thì ở trên giường còn tiền thì nhà chúng em nghèo không có”.

Tức thì, 5 tên lao vào lục tung giường, lấy được 2 điện thoại di động hiệu Nokia và 100.000 đồng. Sau đó, bọn chúng dùng dây thừng trói luôn cả chân và nhét giẻ vào miệng anh Cường, đồng thời đến chỗ chị Mỹ lấy đôi hoa tai bằng vàng.

Một tên lôi chị Mỹ ra sau nhà rồi hãm hiếp chị. Chưa dừng lại ở đó, sau khi làm trò đồi bại với chị Mỹ, tên này còn gọi 2 đồng bọn tới tiếp tục làm nhục chị Mỹ. Sau đó, bọn chúng đưa chị vào trong nhà, trói hai tay rồi lấy luôn chiếc xe máy của vợ chồng nạn nhân tẩu thoát.

Người dân cho biết, thời gian gần đây, tại địa bàn xã Ia Broăi, huyện Ia Pa xuất hiện một nhóm người tụ tập ăn chơi và thường xuyên mang theo hung khí bên mình. Kết hợp với những thông tin về đặc điểm nhận dạng do chị Mỹ cung cấp, Công an thị xã Ayun Pa đã mời Lê Đức Lập đến làm việc.

Ban đầu, tên này tỏ ra ngoan cố, không chịu nhận đã tham gia vụ án. Tuy nhiên, đến 1h chiều, hắn phải cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Lập, ngay chiều ngày 20/6, Công an thị xã Ayun Pa đã tiến hành bắt khẩn cấp Kpă Duyệt, Ksor Dulet, Kpă Jêm và Nay Lơm.

Tại Cơ quan Điều tra, chúng khai nhận, tối ngày 19/6, khi đang ngồi nhậu tại buôn Tul, Kpă Duyệt đã cả nhóm sang thị xã Ayun Pa cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Hắn lấy xe máy chở Lập mang theo một súng tự chế, một bình xịt hơi cay còn Lơm điều khiển một xe máy khác chở những tên còn lại mang theo mã tấu và tuýp sắt tới nhà nạn nhân để gây án.

Theo Thượng úy Lê Nguyễn Duy Tuân, Công an thị xã Ayun Pa, ngoài vụ cướp và hiếp trên, những tên này còn khai nhận trước đó đã gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, vào đêm 15, rạng ngày 16/6, chúng vào rẫy nhà ông Huỳnh Văn Nhà ở xã Ia Broăi để trộm tài sản. Khi bị ông Nhà phát hiện, bọn chúng đã dùng mã tấu chém gần đứt cánh tay trái của ông Nhà. Tiếp đó, đến tối 17/6, chúng lại gây ra 3 vụ cướp tài sản tại khu vực đèo Tô Na (thuộc địa phận xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa). Đến tối 18/6, bọn chúng tiếp tục tấn công, cướp một điện thoại di động của chị Lê Thị Huyền (sinh năm 1988, trú tại phường Sông Bờ) khi nạn nhân đang ngồi chơi tại chân cầu Bến Mộng.

Theo Báo Gia Lai