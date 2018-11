5 người trong vụ hỗn chiến bằng súng ở Vinh bị khởi tố

Hiếu cùng đồng bọn và hai nạn nhân bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi gây ra cuộc ẩu đả ở TP Vinh tối 20/10.

Ngày 5/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Hoàng Khắc Hiếu (27 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Liên quan tới vụ án, 4 người khác gồm Phạm Đức Nghĩa, Lê Trọng Đức, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Gia Định cùng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó Ngọc Anh bị tạm giam ba tháng, số còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Sau một tuần bỏ trốn, Hoàng Khắc Hiếu ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp.

Hồ sơ cảnh sát xác định, 20h ngày 20/10, Hoàng Khắc Hiếu cùng Lê Trọng Đức (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi, trú thành phố Vinh) và nhóm bạn ngồi ăn nhậu tại quán ven đại lộ Lê Nin (TP Vinh).

Lát sau, Nguyễn Gia Định (26 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) và Lê Ngọc Anh (26 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) dừng ôtô trước cửa rồi đi thẳng tới bàn nhậu nơi Hiếu đang ngồi. Định đứng sau lưng gọi "Hiếu Bờm". Nghe gọi, Hiếu ngoái người lại thì bất ngờ bị Định đấm vào mặt liên tiếp.

Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm bạn ngồi cùng bàn vớ ghế, cốc chén đuổi đánh Định. Cùng lúc này Hiếu rút khẩu súng ngắn thủ sẵn đuổi theo bóp cò khiến đạn găm vào bụng Định ở khoảng cách 5 m. Bắt gặp Lê Ngọc Anh đang cầm một thanh kiếm đứng cách mình chừng 2 m, Hiếu bóp cò khiến đạn găm vào vai anh này.

Ngọc Anh bị trúng đạn song vẫn đuổi theo Hiếu giằng lấy khẩu súng thành công. Hiếu cố bỏ chạy tiếp vào một nhà vệ sinh gần đó gọi điện thông báo cho người thân tới đón để trốn khỏi hiện trường.

Khẩu súng Hiếu dùng bắn Định và Ngọc Anh tối 20/10 ở đại lộ Lê Nin, TP Vinh.

Cảnh sát xác định cuộc hỗn chiến kéo dài chừng 5 phút trước khi được vãn hồi. Nghĩa và Đức bị bắt ngay trong đêm.

Sau gần một tuần trốn ở Hà Nội, Hiếu tới Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Hiếu khai khẩu súng gây án được hắn ta nhặt được gần đây trên đường đi thể dục ở thành phố Vinh nên mang bên người để phòng thân.

Hiện nay, viên đạn găm ở vai của Ngọc Anh đã được bác sĩ phẫu thuật thành công. Còn viên đạn găm thủng bụng của Định vẫn chưa được phẫu thuật do nằm sát xương sống.

Đoạn đường trước cửa quán nhậu nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Nhà chức trách đang làm rõ vụ án. Hiếu được xác định là dân "anh chị" tại Nghệ An với biệt danh là "Hiếu Bờm", từng thành công trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại và tư vấn nội thất ôtô; nhóm đồng phạm cũng là dân côn đồ.

Trước đó, đêm 20/10, nhiều người đi đường và dân cư sống ở đại lộ Lê Nin (TP Vinh) thuộc xã Nghi Phú hoảng sợ khi nghe tiếng súng và chứng kiến cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên...