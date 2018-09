5 nghi vấn bí ẩn vụ đôi nam nữ chết trong ôtô

Hai người chết như được sắp đặt và có người thứ 3 gây án hay không là những câu hỏi được các điều tra viên tiếp tục giải đáp.

Ông Phạm Quốc Tuấn, giám định viên cao cấp Cục khoa học hình sự Bộ Công an đưa ra nhiều luận điểm dựa trên các dấu vết Công an tỉnh Bình Dương thu được tại hiện trường anh Đinh Khắc Tú (42 tuổi) và chị Bùi Liên Thời (38 tuổi) chết trên ôtô Fortuner.

Có thể tự sát bằng 3 phát súng

Khi được phát hiện, chị Thời bị 7 phát đạn ở nhiều nơi trên cơ thể. Còn anh Tú bị bắn 3 viên gồm 2 phát vào vùng ngực và một phát xuyên thái dương, tay vẫn cầm súng. Bước đầu, cơ quan điều tra nghi ngờ, anh Tú đã bắn chị Thời trước, sau đó tự sát.

Giả thuyết này gặp phải hồ nghi của nhiều người khi cho rằng, một người không thể tự bắn vào mình nhiều phát và nếu muốn tự sát, anh này chỉ cần bắn một viên vào thái dương.

Theo ông Tuấn, kết quả khám nghiệm hiện trường có thể thấy người phụ nữ bị sát hại bằng một hành động rất cương quyết và có chủ đích. Với 7 vết bắn trên thi thể chị Thời, chứng tỏ người gây án đã dồn quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Nếu người đó muốn tự sát thì hoàn toàn có thể quay sang tự bắn mình nhiều phát.

"Con người ta có thể chết bằng một phát đạn hoặc nhiều phát. Nếu tay đang cầm súng trong tình trạng bóp cò thì người này hoàn toàn có thể tự bắn mình 3 phát", ông Tuấn nhận định.

Một kỹ thuật chuyên khám nghiệm tử thi có nhiều năm kinh nghiệm cũng nhận định: “Người đàn ông có thể tự bắn mình 3 phát nếu 2 phát đầu không vào vùng nguy hiểm. Nhưng sau phát đạn xuyên thái dương nạn nhân sẽ chết ngay lập tức”.

Chuyên gia cho rằng cơ chế của đầu viên đạn khi xuyên qua kính thì đầu ra của đạn sẽ lớn hơn đầu đạn vào.

Vết đạn trên kính ôtô đi từ hướng nào

Tại hiện trường, trên cửa kính chiếc Fortuner có 2 vết đạn lớn xuyên qua. Nhiều ý kiến nghi ngờ là viên đạn được bắn từ ngoài vào. Ông Tuấn cho biết, theo cơ chế hình thành đầu đạn, bao giờ lối đạn vào cũng nhỏ, đầu ra sẽ có sức công phá lớn, tức dấu vết đi ra của đạn lớn hơn điểm xuất phát. Cơ quan điều tra có thể đo được kích thước đầu vào và đầu ra của viên đạn để xác định hướng đi của nó. Trong trường hợp này, nếu người đàn ông bắn người phụ nữ thì đầu đạn khi đi qua phần mềm trên cơ thể, xuyên qua tấm kính xe, dấu vết bên ngoài sẽ lớn hơn bên trong.

Tương tự, căn cứ vào cơ chế hình thành dấu vết khi đạn đi qua, hướng đi của đầu đạn trong cơ thể người đàn ông cũng như người phụ nữ là thẳng, xiên theo hướng nào, người đàn ông này ngồi bên phải hay bên trái... cùng với việc đo đạc khoảng cách của các đầu đạn từ khi đi vào cơ thể cho đến khi bung ra ngoài, bắn vào cửa xe hay biển hiệu ngoài đường, cơ quan điều tra cũng có thể xác định những vết đạn này là do người đàn ông tự bắn vào mình hay không.

Hai người chết trong tư thế như sắp đặt

Đôi nam nữ được phát hiện đã chết trong tư thế gục đầu vào nhau. Chị Thời bị bắn liên tục lại không có dấu hiệu xê dịch vị trí ngồi và vẫn thắt dây an toàn, làm dấy lên nghi ngờ hiện trường là giả.

Vị chuyên gia cho rằng, nếu cả hai đang ngồi ở ghế trước của xe, người đàn ông bắn người phụ nữ rồi quay ra tự sát thì hiện trường như ghi nhận là hoàn toàn có thể.

"Khi bị bắn cơ thể người phụ nữ sẽ bị rung lắc, co giật. Nhưng nếu người đàn ông ngồi ở vị trí cầm vô lăng và người phụ nữ ngồi kế bên đều đang thắt dây an toàn thì dù có rung lắc, co giật thế nào cũng vẫn ở vị trí cũ", ông Tuấn nói và cho biết, theo cơ chế, khi cơ thể không còn cử động nữa sẽ gục xuống và đổ vào người nhau. Điều quan trọng là cơ quan điều tra sẽ dựa vào các dấu vết thu được chứ không phải tư thế gục vào nhau để đi đến kết luận.

Công an Bình Dương chưa có kết luận về vụ việc.

Một khẩu súng ngắn có thể bắn liên tục cả chục phát đạn

Giám định viên cao cấp Cục khoa học hình sự cho rằng, súng bắn được bao nhiêu phát đạn là tùy loại, hộp tiếp đạn được bao nhiêu viên. Trên thực tế, nhiều loại súng ngắn nhưng cấu tạo hộp tiếp đạn vẫn có thể cho phép nạp được chục viên. Đối với một người trong tâm trạng đang bị dồn nén, người ta có thể nhả hết cả 10 viên. Trong đó dành cho người gọi là "đối thủ" 7 phát, số còn lại tự bắn mình cũng là bình thường.

Trong vụ án này, người đàn ông mang theo rất nhiều đạn, ngoài 10 viên đã sử dụng cơ quan điều tra còn thu được 41 viên trong túi quần. Ông Tuấn cho rằng, có thể người này mang theo số đạn trên là nhằm thực hiện nhiều mục đích khác nữa.

Nghi vấn về 'người thứ 3' gây án

Ngoài nghi vấn người đàn ông bắn nữ giám đốc rồi tự sát, hướng điều tra khác được đặt ra đây là một vụ mưu sát bởi anh Tú được cho là đang mang một món nợ có lãi suất cao do thua bạc tại Campuchia và làm ăn thua lỗ.

Về giả định này, vị chuyên gia phân tích, trong tình huống có giang hồ, côn đồ bắn vào trong xe hay đuổi theo thì tất cả các đầu đạn không thể tập trung. Chúng sẽ phân tán và có những vết trượt vì có viên trúng, viên không. Đặc biệt là nếu bị bắn từ ngoài vào thì vỏ đạn sẽ rơi vãi ở bên ngoài chứ không thể rơi một chỗ xung quanh ghế ngồi như cơ quan điều tra đã thu giữ được.

Theo ông Tuấn, dựa vào những dấu vết và kết quả thu được tại hiện trường và bằng nghiệp vụ của mình, cơ quan điều tra đưa ra nhận định đây là vụ tự sát và điều này là "có cơ sở". Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn còn có những bước điều tra tiếp theo với những giả thuyết khác nhau dựa vào việc nắm bắt tình hình, mối quan hệ bạn bè, gia đình... rồi từ đó mới đi đến kết luận chính thức.

VnExpress