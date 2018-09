5 cô gái bị tạt axit ở trung tâm TP HCM 

Nhóm cô gái đang đón taxi trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM thì bị nam thanh niên cầm ca axit tạt. 3 người dân khác cũng bị axit văng trúng.

12h45, nhóm 5 cô gái đang đứng đón taxi trước nhà 127 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, để về quê. Khi họ chuẩn bị bước lên xe taxi, bất ngờ, một thanh niên mặc áo thun sọc carô, đi xe Air Blade màu đỏ trờ tới, hất ca axit vào các cô gái.

Túi của bà chủ vé số cũng bị dính axit. Ảnh: Châu Thành.

Các nạn nhân bỏ chạy tán loạn. Trong đó, 2 cô chạy vào căn nhà phía trước có sạp vé số cầu cứu thì bị kẻ này đuổi theo tạt hết số axít còn lại trong ca.

Lúc này, bà chủ sạp vé số Tăng Thúy Hà và hai bé Trần Thục Kỳ (11 tuổi, con bà Hà) và bé Lê Thị Mỹ Quyên (11 tuổi) đứng ngay quầy vé số đã bị dính axit.

Sau khi ra tay, hung thủ quay ra đường lên xe tháo chạy qua hướng cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 8).

Các cô gái đứng ở căn nhà kế bên tiệm vé số để đón taxi thì gặp nạn. Ảnh: Châu Thành.

Người dân truy đuổi hung thủ qua nhiều ngã đường và liên lạc công an chặn bắt. Khi đến đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8), hung thủ bị người dân và công an tóm được, áp giải về công an phường 2, quận 5.

8 người bị nạn được nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Trong đó 3 cô gái bị nặng được chuyển ngay lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, những nạn nhân còn lại bị thương nhẹ hơn.

Theo người dân, một trong số các cô gái bị tạt axit làm việc ở căn nhà 127 Nguyễn Văn Cừ, sát nhà có sạp vé số. Trước đây, cô này bị một thanh niên hăm dọa nhiều lần nên đã chuyển hẳn về trụ sở làm để thuê ở.

Châu Thành