4 cán bộ hợp tác xã ở Nghệ An trục lợi từ hồ nước tưới tiêu

Giả mạo hồ sơ hàng nghìn mét vuông hồ nước tưới tiêu thành hồ nuôi cá, nhóm cán bộ hợp tác xã ở Nghệ An bị khởi tố.

Ngày 22/8, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết đã khởi tố bị can với Ngô Hữu Nghi (58 tuổi), Ngô Quang Vương (52 tuổi), Ngô Văn Hồng (55 tuổi) và Nguyễn Hồng Lạc (67 tuổi) đều là cán bộ ban chủ nhiệm hợp tác xã Đông Vinh, xã Hưng Đông (TP Vinh) cùng về tội Giả mạo trong công tác. Các bị can được tại ngoại.

Theo hồ sơ, năm 2011 UBND tỉnh Nghệ An thực hiện dự án kênh tiêu thoát nước đoạn qua xã Hưng Đông do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư. Dự án sẽ thu hồi hơn 7.000 m2 đất nông nghiệp là hồ nước tưới tiêu.

Năm 2012, hợp tác xã Đông Vinh do ông Ngô Hữu Nghi làm chủ nhiệm đã cùng Ngô Quang Vương (Phó chủ nhiệm); Ngô Văn Hồng (Trưởng ban kiểm soát) và Nguyễn Hồng Lạc (kế toán) thống nhất với một người dân làm giả hợp đồng nhận thầu hồ nuôi cá tại diện tích hơn 7.000 m2 này nhằm hưởng tiền bồi thường.

Ban quản lý hợp tác xã sau đó trình hợp đồng giả này lên cấp trên để hưởng 607 triệu đồng bồi thường đất và hơn 35 triệu đồng tiền bồi thường mặt nước nuôi cá.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được gần hết số tiền này. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xem xét trách nhiệm liên quan của UBND xã Hưng Đông trong quá trình xác nhận nguồn gốc.