30 ngày truy lùng y sĩ giết người yêu, vứt xác xuống hồ

Hỏi vay tiền ngươi yêu cũ không được, Diễn siết cổ nạn nhân đến chết, cướp hết tài sản và ném xác xuống hồ.

17h ngày 2/10, một người dân trong khi đi đánh lươn tại ven hồ điều hòa xử lý nước thải khu công nghiệp Khai Quang (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) bất ngờ phát hiện một cẳng chân người có mặc quần lửng ở phần giáp bờ hồ. Quá hoảng sợ và tưởng mình bị… hoa mắt, người này liền chạy vào khu công nghiệp và kể lại với Đội trưởng Đội bảo vệ. Bán tín, bán nghi cả 2 người cùng quay lại hồ điều hòa xử lý nước thải và lần này mới khẳng định xác người chết dưới hồ kia là có thật.

Ngay lập tức, họ báo cho công an tỉnh Vĩnh Phúc. Xác người chết lúc đó gần như đã bị phân hủy hết, cơ quan chức năng phải tiến hành mò và trục vớt các phần thi thể bị chìm dưới đáy hồ. Qua bộ quần áo và tư trang, chỉ có thể xác định nạn nhân này là nữ giới, ngoài ra việc khám nghiệm hiện trường xung quanh khu vực này không phát hiện được bất kỳ dấu vết gì khác ngoài một chiếc vòng đeo tay của nạn nhân.

Nạn nhân Lê Thị Thúy Ngần.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc một mặt tiến hành rà soát toàn bộ những trường hợp mất tích là nữ trên toàn tỉnh và những địa bàn lân cận, mặt khác hướng tìm kiếm được tập trung vào nhưng công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp và thuê trọ ở ngoài. Sau 3 ngày vào cuộc, Công ty Jahwa Vina trong khu công nghiệp Khai Quang cung cấp cho phía công an thông tin quan trọng. Một nữ công nhân của công ty là Lê Thị Thúy Ngần (sinh năm 1988), quê tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ không đến làm việc từ ngày 20/8.

Trên cơ sở của nguồn tin này, một tổ công tác được cử về gia đình Ngần tại Thanh Ba, Phú Thọ. Em gái ở trọ cùng Ngần (cùng làm việc trong khu công nghiệp Khai Quang) cho biết, Ngần đi từ đêm ngày 19/8 đến nay vẫn chưa thấy về.

Khoảng 11h ngày 19/8, em gái Ngần gọi điện cho chị thì được thông báo là đang đi chơi với bạn. Sau đó lúc khoảng 3h sáng có gọi lại thì điện thoại vẫn mở máy nhưng không thấy trả lời mà chỉ có tiếng gió và ếch nhái đang kêu. Qua đặc điểm nhận dạng của gia đình về quần áo, chiếc vòng và sau đó là kết quả giám định của Viện Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an, cơ quan điều tra kết luận thi thể được phát hiện tại hồ nước thải chính là chị Lê Thị Thúy Ngần.

Theo thông tin cung cấp của em gái nạn nhân, Ngần thường đi chơi bằng chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ, vật dụng theo người có một chiếc điện thoại di động, 3 thẻ ATM (trong đó có 2 thẻ mang tên Ngần) và các giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, khi phát hiện xác nạn nhân, những đồ đạc đều đã biến mất, vì vậy hướng điều tra tập trung vào đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người, cướp tài sản.

Thượng tá Nguyễn Đức Huy cho biết, ban chuyên án đã dày công dựng lại toàn bộ các mối quan hệ của Ngần ở nhiều địa phương song vẫn không phát hiện một trường hợp nào đáng nghi vấn. Theo thông tin về tài khoản ATM của Ngần, trong ngày 20 và 21/8 liên tục có người rút tiền. Tuy nhiên khi kiểm tra các camera đặt tại những điểm ATM thì không thể nhân diện được do người này mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm xe máy.



Tiếp tục rà soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy của Ngần được “cắm” tại một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn Hà Nội. Chủ hiệu cầm đồ này cho biết có một nam thanh niên mang chiếc xe máy đầy đủ giấy tờ và chứng minh thư đến để đặt với số tiền 15 triệu đồng. Do người này nói đây là chiếc xe máy của em gái, nên người chủ hiệu cầm đồ đã đồng ý cho đặt xe, nhưng danh tính của người đàn ông này thì anh ta lại không biết.

Hiện trường vụ án.

Trong lúc vụ án đang đi vào bế tắc thì các trinh sát đã thu thập được một thông tin hết sức quan trọng. Hai nữ công nhân làm cùng với Ngần cho biết, buổi trưa ngày 19/8 Ngần có tâm sự, tối hôm đó sẽ đi chơi với một người bạn. Thông tin về người bạn này hết sức chung chung, đó là người nói giọng miền Trung và làm việc tại một phòng khám tư nhân.

Tuy nhiên, từ manh mối này, tổ công tác đã xác định được danh tính của người bạn trai bí ẩn kia là Nguyễn Văn Diễn (sinh năm 1988), quê gốc tại xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An. Diễn đã nhập khẩu về nhà người bác ở TP Vĩnh Yên và ở trọ tại Vĩnh Yên cùng một người em gái. Tuy nhiên khi các trinh sát tìm đến nơi làm việc của Diễn thì được biết Diễn đã nghỉ làm.

Lúc này với các tài liệu trinh sát, Ban chuyên án đã đủ cơ sở để khẳng định kẻ giết Ngần chính là Nguyễn Văn Diễn, đồng thời ra quyết định khởi tố bắt tạm giam. Tuy nhiên do Diễn đã bỏ trốn, ngày 20/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Diễn.



Tiến hành xác minh các mối quan hệ của Diễn, một người bạn học cùng trường Y trước đây với Diễn sống tại Lai Châu cho biết thông tin quan trọng. Vài ngày trước, Diễn có đến chỗ anh ta chơi, sau đó nhờ người bạn đưa về Lào Cai. Tiếp tục xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Diễn đã rút tiền tại cây ATM trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kết hợp từ thông tin này, Ban chuyên án nhận định Nguyễn Văn Diễn đang lẩn trốn tại Lào Cai. Sau 4 ngày đêm truy tìm, lực lượng truy bắt đã lần ra dấu vết của Diễn tại địa phận xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trưa ngày 2/11, Diễn đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu khu lều hoang cửa khẩu tiểu ngạch ngay sát biên giới.

Nguyễn Văn Diễn khai nhận toàn bộ hành vi giết chị Lê Thị Thúy Ngần. Theo đó, hắn quen biết với Ngần vào khoảng thời gian năm 2012. Trong một lần Ngần đến khám bệnh, hai bên quen biết và trao đổi số điện thoại. Diễn buông lời tán tỉnh và có quan hệ tình cảm với Ngần, nhưng sau đó cả hai đã chia tay. Ngày 19/8, Ngần điện thoại cho Diễn hẹn đi chơi và đi xe máy qua nhà đón Diễn. Diễn đã chở Ngần ra khu vực hồ xử lý nước thải Khu công nghiệp Khai Quang để “tâm sự”.

Nguyễn Văn Diễn bị bắt sau 30 ngày lẩn trốn.

Trong khi tâm sự, Diễn hỏi vay tiền nhưng Ngần từ chối với lý do là không có tiền. Không vay được tiền, Diễn quay sang gạ gẫm mượn xe máy của Ngần để mang đi “cắm” vì trước đây khi còn yêu nhau Diễn từng cho Ngần 2 triệu đồng để mua xe máy. Tuy nhiên Ngần đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Diễn. Vì lý do này mà 2 người xảy ra cãi vã. Diễn đã tát Ngần rồi sau đó vòng ra sau lưng dùng tay siết cổ Ngần cho đến khi nạn nhân tắc thở. Biết người yêu cũ đã chết, Diễn bê xác Ngần rồi vứt xác xuống mép hồ rồi dùng cành cây khô phủ lên và chiếm đoạt chiếc xe máy, điện thoại, thẻ ATM và các giấy tờ Ngần mang theo.



Trên đường đi về, khi em gái Ngần gọi điện, Diễn bật máy lên rồi tắt đi. Do biết mã số thẻ là ngày tháng sinh của Ngần nên sáng sớm hôm sau Diễn đã dùng thẻ ATM của Ngần để rút tiền rồi về Hà Nội để “cắm” xe máy. Trong gần một tuần sau đó, Diễn vẫn tiếp tục dùng điện thoại của nạn nhân để nhắn tin liên lạc với em gái của Ngần. Khi em gái nạn nhân gọi điện lại Diễn không nghe máy mà chỉ nhắn tin với nội dung có việc bận nên không thể nghe máy được.

Lúc bị bắt, Diễn đã khai với các điều tra viên, sau ngày giết Ngần, Diễn luôn bị ám ảnh có những hôm 1-2h sáng Diễn còn cầm nén hương từ chỗ trọ ra hiện trường để thắp cho Ngần. Khi biết thông tin đã phát hiện được xác của Ngần, biết sớm muộn sẽ bị phát hiện, ngày 6/10 Diễn đã bỏ trốn lên Lai Châu rồi sau đó sang Lào Cai làm bốc vác thuê tại địa phận xã Bản Phiệt cho tới ngày bị bắt.



Sau đúng 30 ngày, cơ quan công an đã truy bắt được hung thủ của vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Diễn là một kẻ ham mê cờ bạc và đang nợ một số tiền rất lớn lên tới vài trăm triệu đồng, nên cũng không loại trừ khả năng hắn đã dàn dựng sẵn kế hoạch giết Ngần với mục đích để cướp tài sản. Hiện các cơ quan chức năng đã chọn đây là vụ án điểm và đưa ra xét xử lưu động tại khu công nghiệp Khai Quang trong thời gian sớm nhất.

Theo An Ninh Thủ Đô