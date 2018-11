210.000 viên ma tuý tổng hợp trong balo gửi xe khách về VN

Hai thanh niên Lào bị bắt tại bến xe khi đang gửi hai balo đựng những bịch nilon ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Số ma tuý bị cơ quan chức năng thu giữ sáng 18/11 tại bến xe khách tỉnh U Đôm Say, Lào.

Sáng 18/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, phối hợp với Ty An ninh hai tỉnh Oudomxay và Phongsali (Lào), bắt giữ Thạo Nu Va (28 tuổi), trú huyện Nậm Pạc, tỉnh Luông Pha Băng, và Thạo Seng (24 tuổi), trú huyện Mương Phay, tỉnh U Đôm Say, vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bến xe khách tỉnh U Đôm Say.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hai balo chứa 210.000 viên ma túy tổng hợp đựng trong bọc nilon. Nhà chức trách cũng thu hai điện thoại và một xe máy cùng 2,5 triệu Kíp Lào.

Bước đầu, cả hai khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên ra bến xe để gửi về Việt Nam tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao người và tang vật cho Ty An ninh tỉnh U Đôm Say.

Những bịch nilon ma túy tổng hợp được đựng trong hai balo.

Đây là chuyên án do Bộ đội Biên Phòng tỉnh Điện Biên xác lập đấu tranh từ hai tháng trước. Đường dây này vận chuyển ma tuý từ biên giới Lào qua địa bàn thị xã Mường Lay về Điện Biên để tiêu thụ.

Sơn Dương