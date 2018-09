18 khách nước ngoài dương tính với ma tuý trong quán bar

Những vị khách đến từ Mỹ, Anh, Malaysia được xác định dương tính với ma tuý khi vui chơi trong một quán bar ở Đà Nẵng.

Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chiều 28/9 cho biết, kết quả thử test 60 khách trong quán bar Pub Crazy Cort (đường An Thượng 6, phường Mỹ An) đã phát hiện 21 người dương tính với ma tuý.

Trong đó, có 18 du khách nước ngoài đến từ các nước Mỹ, Anh, Colombia, Malaysia,...

Quán bar nơi công an phát hiện 18 người nước ngoài dương tính với ma tuý. Ảnh: N.T.

Khuya ngày 27/9, công an quận này kiểm tra quán bar Pub Crazy Cort và phát hiện Nguyễn Quang Anh Quân (19 tuổi, người Đà Nẵng) đang bán cần sa cho khách nước ngoài.

Khi kiểm tra, có khoảng 100 khách đang lắc lư theo điệu nhạc được mở công suất lớn, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy. Công an đã đưa những người tình nghi về thử test ma tuý.

Nhà chức trách cũng đã thu giữ tại hiện trường một bọc nilon bên trong có chứa chất cần sa của Quân, cùng nhiều đồ vật dùng để sử dụng cần sa do Tống Duy Phong (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) quán lý.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.