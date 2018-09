16 tuổi lập Facebook để bán heroin

Để có tiền ăn chơi và ở khách sạn, Linh cùng Thắng lập Facebook để tiếp thị bán heroin cho ai có nhu cầu.

Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Linh (16 tuổi) và Đặng Bá Thắng (16 tuổi, cùng trú TP Vinh) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Thời gian gần đây, Linh và Thắng bỏ học, ăn chơi lêu lổng. Để có tiền ăn chơi và ở khách sạn, Linh cùng Thắng lập Facebook cá nhân để tiếp thị bán heroin cho ai có nhu cầu. Sau khi liên lạc qua Facebook, Linh và Thắng hẹn địa điểm gặp nhau giao heroin và tiền.

Chiều 19/12, qua theo dõi, Công an phường Hồng Sơn (TP Vinh) bắt quả tang Linh đang bán 0,65gr heroin trong khu vực khách sạn Asean (TP Vinh). Sau khi biết Linh bị bắt, Thắng đến Công an TP Vinh đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo Pháp Luật TP HCM