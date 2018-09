13 tuổi rủ em họ 5 tuổi 'làm phim sex'

Vì thường xem phim 'đen' cùng cha nên cậu bé 13 tuổi quyết định rủ cô em họ chưa đầy 5 tuổi lên giường 'làm phim sex'.

Đầu tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mai Văn Thi (sinh năm 1996, trú ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Hiếp dâm trẻ em. Thủ phạm thứ hai, Mai Văn Quang (13 tuổi, trú tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3/8, Mai Văn Quang đi ngang nhà Mai Văn Thi và rủ Thi vào trong thôn chơi. Trên đường đi, cả hai gặp đứa em họ 5 tuổi con chị Khanh đang đứng chơi một mình. Lúc này, Quang rủ bé gái đi chơi cùng. Hai thiếu niên dẫn cháu bé đến nhà bà nội của mình chơi nhưng trong nhà không có ai. Thấy nhà vắng lặng, không người nên bé trai 13 tuổi liền nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé. Bé trai 13 tuổi liền nói với Thi: “Rủ vào làm phim sex”. Bé gái 5 tuổi không biết gì, ngoan ngoãn làm theo. Hai thiếu niên thay nhau làm bậy với đứa bé ngây thơ. Bé gái chiều đó về nhà, kể lại mọi chuyện với người lớn.

Ngày 5/8, mẹ nạn nhân đã có đơn trình bày vụ việc với cơ quan công an huyện Phú Lộc. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phú Lộc đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cháu bé.

Tại bản giám định của trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết luận, trên cơ thể cháu bé có nhiều tổn thương xây xát nông, có tổn thương, xước vùng ngoài màng trinh, tuy nhiên màng trinh không bị rách.

Mẹ của bé trai 13 tuổi và mẹ của Thi (chàng trai 17 tuổi) đều là chị ruột của ba nạn nhân. Nhà lại ở gần nhau. Thường ngày bé gái vẫn hay chạy chơi với các anh họ của mình. Chẳng ai ngờ được một ngày lại xảy ra chuyện động trời như trên.

Mẹ của nạn nhân cho biết trước đó chừng một tuần, trong lúc chơi cùng với các anh, đứa cháu 13 tuổi đã có những hành động không đúng khi bảo đứa em họ 5 tuổi cởi quần và đụng chạm đến bộ phận nhạy cảm của bé.

“Sau khi được cháu về mách lại, biết là chuyện trẻ con nhưng tui cũng giận lắm nên có sang nhà bố mẹ nó để nói chuyện, bảo anh chị ấy dạy dỗ lại con cái chứ hành động như vậy là không được. Ai ngờ mới vài hôm thì xảy ra chuyện động trời…”, mẹ nạn nhân bần thần kể lại.

Một người trong thôn cho biết, hai thủ phạm dù nhỏ tuổi nhưng không lo học hành, lại hay lêu lổng suốt ngày. Bố mẹ lại không quan tâm, giáo dục con cái. Người này còn bức xúc cho biết: “Ở nhà bố đứa bé 13 tuổi vẫn thường hay mở phim sex để xem. Có khi cả cha và con đều xem cùng”.

Từ ngày xảy ra chuyện, mẹ của Mai Văn Thi không hề qua lại hỏi thăm hay xin lỗi nạn nhân. Mẹ của bé gái nói: “Chị ấy (mẹ của Thi) bảo tại tui đâm đơn kiện nên con trai chị ấy mới đi tù. Nhưng thực tình tui có kiện mô. Dù sao nó cũng là cháu ruột tui mà. Hôm công an kéo xuống điều tra bên nhà chị ấy, tui vẫn chưa gửi đơn. Sau đó mấy chú công an kêu tui viết tờ trình, trình bày lại sự việc cho rõ ràng, nên tui viết chứ tôi cũng có biết gì đâu. Tui không hiểu mấy chú công an lấy thông tin từ đâu mà biết để xuống đây điều tra”.

Hôm công an xuống nhà đọc lệnh bắt tạm giam Mai Văn Thi, mẹ của Thi hùng hổ chửi bới ngăn cản. Một người chứng kiến vụ việc bức xúc kể lại: “Con làm sai, nhưng cha mẹ cũng không biết phải trái gì. Cứ gân cổ lên chửi bới, đổ lỗi cho người khác. Mấy chú công an giận quá nên bảo sự việc rất nghiêm trọng, phải lo sang nhà cháu bé ấy mà xin lỗi để họ tha thứ chứ ăn nói sằng bậy như vậy là không được. Chị ấy không những không dừng lại mà còn chửi bới ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm".

Theo Xa Lộ Pháp Luật