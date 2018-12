Hiệu trưởng và giáo viên mầm non ngồi tù vì phạt trẻ ăn mù tạt

Hiệu trưởng trường mầm non ở Trung Quốc lĩnh 18 tháng tù giam sau khi nhắc nhân viên bóp mù tạt vào miệng trẻ để dạy chúng bài học.

Vụ bạo hành trẻ bị phát hiện tháng 11 năm ngoái sau khi video trích xuất từ camera an ninh cho thấy một nữ giáo viên của trường mầm non cao cấp ở Thượng Hải, do công ty du lịch Ctrip quản lý, đang ngược đãi các em nhỏ. Trong video, cô giáo này đã mạnh tay giật ba lô trên người một bé gái rồi đẩy mạnh bé, khiến em vấp ngã rồi va đầu vào bàn.

Đoạn khác cho thấy một đứa bé đang khóc khi nữ giáo viên bóp thứ gì đó vào miệng em. Các phụ huynh sau đó phát hiện thứ này là mù tạt.

Theo Shanghaiist, nhiều phụ huynh đã bắt cô giáo trên ăn mù tạt ngay tại trường, bất chấp việc cô ta quỳ lạy, khóc lóc xin lỗi.

Những video trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người bức xúc. Trường mầm non này đã bị đóng cửa và một trong số các nhân viên ở đây bị cảnh sát bắt giữ. Trường nằm trong tòa nhà trụ sở chính của công ty du lịch Ctrip ở Thượng Hải, thành lập năm 2016 để phục vụ con em các nhân viên công ty. Tuy nhiên, trường do bên thứ ba quản lý.

Hôm 26/11, tòa án quận Changning, thành phố Thượng Hải, tuyên án tù đối với 8 nhân sự của trường. Nữ hiệu trưởng lĩnh 18 tháng tù giam và 7 người còn lại nhận mức một năm đến 14 tháng tù.

Ngoài ra, hiệu trưởng cùng hai nhân viên khác còn bị cấm làm việc với trẻ nhỏ trong vòng 5 năm, trong khi 5 người khác nhận mức thời gian quản chế là 18 tháng.

Tại phiên tòa, công tố viên cho hay việc giáo viên bóp mù tạt vào miệng, vào tay trẻ là một hình phạt phổ biến tại ngôi trường trên, do chính hiệu trưởng ban hành để "dạy cho trẻ một bài học". Người phụ nữ này thậm chí còn lớn tiếng nhắc nhân viên phạt trẻ ăn mù tạt trong lúc theo dõi qua camera giám sát.