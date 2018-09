Giả làm công an vì thích 'ra oai’

Lợi đặt mua bộ quần áo quân phục cảnh sát trên mạng rồi thường xuyên mặc để ra oai với mọi người.

Chiều 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vẫn tạm giữ hình sự Trần Hữu Lợi (25 tuổi, ngụ ở quận Cái Răng) để điều tra làm rõ hành vi giả danh cảnh sát nhân dân.

Lợi từng dó một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cửu Long.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tối 23/1, Lợi mặc quân phục cảnh sát mang quân hàm trung quý đến nhậu cùng bạn bè tại quán ăn gia đình Hương Tràm ở đường Nguyễn Đệ, quận Bình Thủy. Trong lúc ăn uống, anh ta tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ và “nổ”.

Thấy có dấu hiệu khả nghi đây là công an dỏm nên người dân đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, khoảng 21h cùng ngày, lực lượng điều lệnh (Công an TP Cần Thơ) kết hợp với Công an phường An Thới đã có mặt tại quán yêu cầu kiểm tra. Lúc này, vị cảnh sát dỏm chỉ biết “ú ớ”.

Tại cơ quan công an, Trần Hữu Lợi thừa nhận bản thân mình không phải là công an. Nhưng vì thích làm công an để cho oai với bạn bè nên vào tháng 5/2014, Lợi lên mạng đặt mua bộ quân phục cảnh sát nhân dân gồm: cặp cầu vai quân hàm Trung úy, bộ cành tùng, thắt lưng… với giá 750.000 đồng. Sau khi có bộ quân phục, Lợi đến đường Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đặt làm bảng tên mang tên Nguyễn Hữu Nhân với giá 50.000 đồng.

Thỉnh thoảng Lợi lại mang bộ quân phục này ra để “ra oai” với mọi người. Vụ việc đang được tập trung điều tra làm rõ. Theo cơ quan điều tra, nam thanh niên này từng có một tiền án về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cửu Long