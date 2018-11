Đùa giỡn với rắn, người đàn ông bị cắn vào mặt

Răng nanh của con rắn cắm sâu vào khuôn mặt người đàn ông Indonesia khiến các nhân chứng mất một lúc mới gỡ được.

Đùa giỡn với rắn trên đường phố, người đàn ông bị cắn vào mũi

Một người đàn ông gần đây bị rắn cắn vào mặt khi đùa nghịch với con vật này giữa phố đông người, The Sun đưa tin.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy người đàn ông giữ một con rắn trong khi có khoảng chục người đứng vây quanh. Nhiều người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, cười rộ lên khi ông này quấn con rắn vòng quanh cổ tay và giơ về phía họ hù dọa.

Tuy nhiên, tiếng cười im bặt và thay bằng tiếng hét khi con rắn đột nhiên lao về phía khuôn mặt của người đàn ông, cắm răng nanh của nó vào má và mũi nạn nhân.

Một vài người cùng lúc chạy lại giúp đỡ nạn nhân gỡ con rắn ra nhưng phải mất một lúc họ mới khống chế được nó. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích của ông này.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các trường hợp bị rắn cắn được liệt vào danh sách cần "ưu tiên chăm sóc" trên toàn cầu. WHO cho biết các biến chứng do bị rắn cắn nằm trong số những căn bệnh bị bỏ qua nhiều nhất.

WHO đang phát triển một kế hoạch hành động trên toàn thế giới để giải quyết vấn đề, gồm cung cấp thuốc giải độc và hướng dẫn cách xử lý khi bị rắn cắn.

Theo báo cáo của WHO, mỗi năm có trên dưới 100.000 người chết vì rắn cắn.