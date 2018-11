Diana bị loại khỏi phim tài liệu mừng Thái tử Charles 70 tuổi

Đài BBC không một lần đề cập đến cái tên Diana trong bộ phim sẽ được phát sóng hôm nay để chúc mừng sinh nhật Thái tử Charles.

Thái tử Charles và Công nương Diana kết hôn năm 1981, sinh được hai con trai và chính thức ly hôn vào năm 1996. Ảnh: Express

Ngày 14/11, Thái tử Charles, người đứng đầu tiên trong danh sách thừa kế ngai vàng, sẽ chính thức tròn 70 tuổi. Đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với người dân Anh nói chung và Hoàng gia nói riêng, bởi rất nhiều hoạt động chúc mừng sẽ được tổ chức, trong đó có một bữa tiệc tối tại Điện Buckingham do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì.

Trong số những món quà độc đáo mà Thái tử được nhận có bộ phim tài liệu "Prince, Son and Heir: Charles at 70", được thực hiện và phát sóng vào 21h tối nay (theo giờ địa phương) bởi kênh BBC One. Bộ phim hứa hẹn mang đến cho khán giả "một chân dung gần gũi về người thừa kế ngai vàng Anh", theo Express.

Tuy nhiên, bộ phim đặc biệt này hoàn toàn không đề cập gì đến người vợ đầu tiên của thái tử, cố Công nương Diana, dù hai người là vợ chồng trong suốt 15 năm. Trong khi đó Hoàng tử Harry, Hoàng tử William và người vợ hiện tại của ông, bà Camilla, đều xuất hiện.

Thái tử Charles và vợ hai, bà Camilla, trong chuyến thăm Ghana hôm 1/11. Cả hai kết hôn năm 2005. Ảnh: PA

Trong một bản copy nội dung bộ phim mà phóng viên Express có được, cái tên "Diana" không xuất hiện dù chỉ một lần. Sự hắt hủi gây sốc này chắc chắn sẽ gây chú ý, khi người hâm mộ của "Công nương quốc dân" sẽ đặt câu hỏi vì sao bà lại bị loại khỏi bộ phim có ý nghĩa quan trọng này đối với Thái tử Charles.

Công nương Diana kết hôn với Thái tử Charles vào ngày 29/7//1981. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân này được người dân trên khắp thế giới ngưỡng mộ và theo dõi. Họ dùng những cụm từ như "đám cưới cổ tích" hay "đám cưới thế kỷ" để miêu tả về lễ cưới của cặp vợ chồng hoàng gia.

Tuy nhiên, những rạn nứt trong mối quan hệ của họ bắt đầu lộ ra, đặc biệt kể từ khi Diana trả lời cuộc phỏng vấn của BBC Panorama, trong đó bà thừa nhận "có ba người" trong cuộc hôn nhân của mình với Thái tử Anh, ám chỉ người thứ ba là Camilla, tình cũ của ông Charles.

Bộ phim tài liệu trên không đề cập đến khoảng thời gian hỗn loạn khi Charles và Diana trục trặc rồi chia tay, mà thay vào đó chỉ tập trung vào những cống hiến, thành tựu mà Thái tử đạt được suốt cuộc đời.

"Phim sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cuộc đời, những đóng góp của Thái tử và những người hiểu rõ ông ấy nhất", Charlott Moore, giám đốc BBC Content, nói.

Hoàng tử Harry, Hoàng tử William cùng những kỷ niệm thời thơ ấu của họ bên bố cũng sẽ được phát trong bộ phim này. Bà Camillia, Nữ Công tước xứ Cornwall và cũng là người vợ hiện tại của thái tử, sẽ xuất hiện và tiết lộ rằng chồng bà rất thoải mái với "sứ mệnh" trở thành vua nước Anh.

Thái tử Charles từ lâu đã là một nhà hoạt động vì môi trường nổi bật. Suốt nhiều thập kỷ ông vận động không mệt mỏi về các vấn đề như thay đổi khí hậu hay ô nhiễm rác thải nhựa.