Đâm chết chồng rồi ngồi kêu cứu

Bà Bài khai thường bị chồng đánh đập khi say rượu nên sáng nay bà đã vung dao trong lúc bực tức.

Chiều 22/1, đại tá Phan Tuấn Phượng (Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết vừa bắt Trương Thị Bài, nghi can gây ra cái chết của chồng là ông Đặng Công Toàn (53 tuổi).

Người thân đang lo hậu sự cho ông Toàn. Ảnh: Thiên Thanh

Sáng 22/1, hàng xóm nghe tiếng la thất thanh "cứu chồng tôi với, chồng tôi chết rồi" vọng ra từ ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng bà Bài ở xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh. Mọi người chạy đến thấy ông Toàn trên vũng máu, cơ thể nhiều vết dao.

"Tôi thấy bà Bài tay run run, miệng phát không ra tiếng", một trong những người đầu tiên chạy vào hiện trường, cho hay. Khi Công an huyện Nghĩa Đàn đến nhà, bà Bài nhận đã gây ra cái chết của ông Toàn.

Trưởng công an huyện cho hay, bà Bài khai do chồng say rượu nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sáng nay, họ to tiếng ngay sau khi tỉnh giấc. Bị chồng xô ngã để đánh, bà cầm dao đâm lại. "Nạn nhân chết bởi 3 nhát đâm", đại tá Phượng cho biết.

Vợ chồng bà Bài có với nhau 5 người con, tất cả đều đi làm ăn ở xa.

Văn Hải - Thiên Thanh