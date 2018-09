Cuộc đời tài đức vẹn toàn của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Ngài được tôn sùng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm và đã khởi xướng nhiều công trình nhân đạo tầm cỡ thế giới.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII (pháp danh Jigme Pema Wangchen, có nghĩa là Đấng Vô Úy Liên Hoa Quyền Lực Tự Tại) đản sinh năm 1963, tại thánh địa hồ Liên Hoa, miền bắc Ấn Độ, trong một buổi lễ lớn chào mừng sinh nhật của Đức Liên Hoa Sanh.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thể hiện khả năng tâm linh siêu việt từ khi còn rất nhỏ.

Đức Pháp Vương xuất thân trong một gia đình hành giả Kim Cương thừa có dòng dõi tôn quý. Phụ thân Ngài, Đức Kyabje Bairo Rinpoche là một trong những bậc nắm giữ truyền thừa Katok và cũng là hóa thân đời thứ 36 của Đại Thượng sư và Đại dịch giả trứ danh nhất truyền thống Kim cương thừa. Thân mẫu Ngài là bà Mayum-la Konchok Pema thuộc dòng dõi Thượng sư Nyadak Nyang.

Từ năm 3 tuổi, Ngài đã chứng tỏ năng lực tâm linh siêu việt. Trước khi biết đọc, biết viết, Ngài đã phân biệt được các bản kinh sách. Đầu năm 1967, nghi lễ đăng quang Pháp Vương dòng truyền thừa của Ngài đã diễn ra tại tự viện Darjeeling ở tây Bengal. Qua thời gian, Ngài thụ nhận toàn bộ quán đỉnh của dòng truyền thừa Drukpa, các bài pháp giảng giải thoát, kinh điển truyền thừa.

Đức Gyalwang Drukpa năm 24 tuổi.

Tuy đứng đầu Truyền thừa Drukpa, Đức Pháp Vương vẫn rất tôn kính đạo sư thuộc các dòng phái khác và nghiên cứu nhiều giáo pháp thuộc tân phái, cổ phái. Hơn 30 năm truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, Đức Pháp Vương đã khởi xướng nhiều dự án nhân đạo, đúng với tôn chỉ phụng sự nhân loại và vũ trụ của Truyền thừa Drukpa.

Năm 2010, Đức Pháp Vương được Liên Hợp Quốc trao tặng giải thưởng "Vì mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ" (MDG) với một trong những dự án tiêu biểu nhất là Tổ chức từ thiện quốc tế Live to Love (Sống để Yêu thương) nhằm thúc đẩy 5 nhóm việc thiện nguyện: bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản.

Ủng hộ mạnh mẽ quyền bình đẳng của nữ giới, Đức Pháp vương thường chia sẻ quan kiến: "Giác ngộ không phân biệt giới tính, từ bi không phân biệt giới tính, trí tuệ không phân biệt giới tính, vì về bản lai, chúng ta đều là Phật" và "Tất cả mọi người, bất kể là nam hay nữ đều có tiềm năng và có toàn quyền chứng đạt giác ngộ cứu kính". Ngài đã thành lập Tự viện Druk Gawa Khilwa ở ngoại ô Kathmandu, Nepal và ở Ladakh, Ấn Độ. Tại đây, phụ nữ được hướng dẫn tu tập tâm linh và được dạy những pháp môn mà trước đây chỉ dành riêng cho nam giới.

Ngài từng nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Trong 10 năm qua, Đức Pháp Vương liên tục phát động và dẫn đầu những chuyến bộ hành thường niên kéo dài nhiều tháng xuyên qua khắp các vùng miền trên dãy Himalay và các thánh địa tại Ấn Độ, Nepal, Srilanka... nhằm khơi dậy, kêu gọi ý thức cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa và gìn giữ môi trường vì một thế giới xanh tươi, hòa bình và an lạc.

Năm 2010, các thành viên và tình nguyện viên của Truyền thừa Drukpa đã phá Kỷ lục Guinness Thế giới về trồng cây tại Himalaya trong thời gian ngắn nhất, với 50.033 cây xanh được trồng trong vòng 33 phút.

Năm 2013, Liên Hợp Quốc tiếp tục vinh danh Đức Pháp Vương là "Người bảo hộ của vùng Himalaya" và trao tặng giải thưởng "South - South Awards" cho những nỗ lực nhân đạo và đóng góp bảo tồn môi trường thế giới của Ngài.

Đức Pháp Vương nói chuyện với sinh viên TP HCM về bảo vệ môi trường trong chuyến thăm Việt Nam tháng 3/2017.

Đức Pháp Vương đã có nhiều lần thăm Việt Nam trong vài năm qua để cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu vong hồn các liệt sĩ, đóng góp trí tuệ và hướng đạo trong việc xây dựng di sản kiến trúc văn hóa Phật giáo cho nhân dân Việt Nam.

Từ 16/3 đến 18/3, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa sẽ chủ trì nghi lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Bảo Tháp Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Tâm điểm của lễ hội là sự kiện khai mở và chiêm bái bức tranh Phật Quan Âm khổng lồ 12x16 mét, là Kỷ lục Việt Nam cho bức tranh Phật lớn nhất. Đây là bức tranh do Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Đại Bảo Tháp Tây Thiên năm 2017. Ngài đồng thời cũng gia trì và khai mở Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đại Mandala này được chế tác bởi 20 bậc cao tăng đến từ vùng Himalaya, với đường kính kỷ lục 9 mét.

Trở lại Việt Nam đầu năm mới, Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ: “Thời điểm đầu xuân là thời gian cát tường ý nghĩa nhất trong năm cho các hoạt động tâm linh như quán đỉnh, cầu an, tích lũy công đức, thực hành thiện hạnh… Chúng ta hãy cùng nhau tu tập, phát khởi tâm nguyện tốt lành và từ trường tích cực để mang lại sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, bình an cho mình và mọi người".

Sáng 15/3, Đức Pháp vương sẽ trò chuyện trực tuyến với độc giả VnExpress về mối duyên hạnh ngộ Việt Nam, lịch sử 25 năm kết nối của Phật giáo Kim cương thừa Việt Nam với thế giới, quan điểm về hạnh phúc, làm thế nào để sống hạnh phúc... Ngoisao.net cũng sẽ phát live sự kiện này.