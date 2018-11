Côn đồ Nam Định bắn gục đối thủ, bỏ trốn về Hải Phòng

Do mâu thuẫn cá nhân, Điệp dùng súng bắn hai phát vào ngực Cường và bị bắt sau nửa ngày trốn trong nhà nghỉ quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Trần Công Điệp bị bắt sau nửa ngày gây án. Ảnh: Giang Chinh.

Khoảng 7h35 phút ngày 19/11, Trần Công Điệp (36 tuổi), trú tại số nhà 10/221 đường Bái, phường Lộc Vượng, dùng súng bắn 3 phát vào anh Nguyễn Viết Cường (41 tuổi), ở ngõ 151 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, cùng thành phố Nam Định, khi anh này qua nhà chơi.

Gây án xong, Điệp bắt taxi bỏ trốn về Đồ Sơn, Hải Phòng. Nạn nhân bị trúng 2 phát đạn vào ngực hiện được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nam Định.

Chiều cùng ngày, công an quận Đồ Sơn phát hiện Điệp đang ở phòng 104, nhà nghỉ Hồng Hà, trên địa bàn quận. Nhà chức trách phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng và công an tỉnh Nam Định ập vào bắt giữ, thu một súng.

Thời điểm bị bắt, Điệp vẫn trong tình trạng phê ma túy đá.

Sau khi di lý nghi can về trụ sở ghi nhận lời khai ban đầu, PC45 đã bàn giao Điệp cho công an tỉnh Nam Định.

Nguyên nhân ban đầu bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Điệp và Cường.