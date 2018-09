Cô gái trẻ bị tình nghi bán con mới sinh

Bệnh viện phát hiện bé sơ sinh được sản phụ 20 tuổi trao cho người lạ mang ra ngoài nên báo cảnh sát.

Ngày 4/7, Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương, cho biết sản phụ Hà (20 tuổi) là công nhân tại khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức (TP HCM). Hà khai đã mang thai ngoài ý muốn. Khi hay tin cái thai lớn không thể bỏ, người yêu đã bỏ rơi mẹ con cô.

Phải mang thai trong hoàn cảnh đơn thân, Hà đồng ý giao con cho cặp vợ chồng hiếm muộn ở quận Thủ Đức sau khi được người thân giới thiệu. Vợ chồng người này đồng ý sẽ "bồi dưỡng" cô một số tiền.

Mới đây Hà nhập viện Đa khoa Hoàn Hảo, phường An Bình để sinh con. Trưa 4/7, vừa sinh xong, người mẹ trẻ đã trao con cho một bà môi giới để giao cho vợ chồng xin con nuôi. Thấy người lạ bế bé sơ sinh rời bệnh viện mà không có giấy xuất viện, nhân viên bảo vệ giữ lại và trình báo công an.

Nguyệt Triều

*Tên sản phụ đã được thay đổi