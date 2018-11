Cô gái 21 tuổi cầm lái chiếc Mercedes rơi khỏi cầu Chương Dương

Thi thể của nữ chủ xe 29 tuổi được tìm thấy ở ghế sau, còn tài xế là cô gái vừa tốt nghiệp đại học.

Chiếc xe gặp nạn bị hư hỏng nặng sau khi được đưa lên bờ. Ảnh: Sơn Tuyến

Ngày 4/11, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hai nạn nhân trong chiếc xe Mercedes mang biển số Hà Nội lao từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng vào tối 3/11.

Theo đó, một nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi), ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), chủ chiếc Mercedes. Khi chiếc xe được đưa lên bờ, thi thể chị Hương vẫn đang ở ghế sau.

Tài xế cầm lái là Bùi Kim Chi, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại công ty bất động sản.

Cùng ngày, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe gặp nạn là Mercedes GLC 300 sản xuất năm 2017, lần kiểm định gần nhất vào 3/7/2017. Chủ xe theo giấy đăng kiểm là chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi) trùng khớp với thông tin Công an quận Long Biên cung cấp.

Gần 10m lan can cầu Chương Dương đã được hàn gia cố lại, các phương tiện có thể qua lại bình thường từ sáng 4/11. Ảnh: Phương Sơn

"Cục Đăng kiểm đã báo cáo Bộ Giao thông về việc kiểm định và giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S phối hợp với cơ quan chức năng của Hà Nội kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân tai nạn”, đại diện Cục Đăng kiểm cho biết.

Liên quan đến an toàn của hệ thống lan can cầu Chương Dương, lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội cho biết, ngay trong đêm 3/11, khi xảy ra vụ tai nạn, các đơn vị thuộc Sở đã kiểm tra, rà soát các vị trí lan can cầu và hàn gia cố các vị trí lan can bị đâm đổ. Đến nay các phương tiện có thể qua lại bình thường ở làn ngoài cùng của cầu Chương Dương theo hướng vào trung tâm thành phố.

Cũng theo vị này, việc kiểm tra lan can cầu là việc thường xuyên của đơn vị duy tu bảo dưỡng nhằm phát hiện những bất cập, xuống cấp để sửa chữa kịp thời.

Theo quan sát, gần 10m lan can cầu Chương Dương ở làn ngoài cùng bị xe ôtô húc đổ đến nay đã được hàn thay thế bằng lan can khác. Các phương tiện có thể đi qua làn đường này.

Tìm thấy chiếc xe Mercedes và thi thể hai nạn nhân dưới cầu Chiếc xe và hai thi thể được trục vớt. Video: Huy Mạnh

Cầu Chương Dương được khánh thành và đưa vào hoạt động hơn 30 năm. Từ đó đến nay, nhiều lần cầu được sửa chữa, nâng cấp và chưa từng xảy ra tai nạn tương tự. Cầu này có 4 làn xe, hai làn ở giữa dành cho ôtô, hai làn ngoài cùng là làn hỗn hợp xe máy và ôtô đi với tốc độ thấp.

Trước đó, 19h30 ngày 3/11, chiếc xe chạy theo hướng từ Long Biên về trung tâm Hà Nội bất ngờ đâm văng gần 10 m lan can cầu Chương Dương rồi rơi xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng điều gần 20 tàu và ca nô tìm kiếm, trong đó có lực lượng cứu hộ của Công an Hà Nội và đội cứu hộ của Bộ tư lệnh Thủ đô. Mất 5 tiếng đồng hồ, đội tìm kiếm mới trục vớt được chiếc xe lên bờ.

Sơn Dương