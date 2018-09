Xét nghiệm ADN phân chó để xử phạt

Mẫu phân chó thải trên đường sẽ được xét nghiệm ADN để xác định 'thủ phạm' nhằm thu tiền phạt.

Hiểu được sự vì bực dọc khó chịu mỗi khi giẫm phải chất thải của chó khi đi trên đường, các nhà chức trách tại thành phố Naples (Italy) đã ra một quy định mới nhằm xác định đúng "kẻ thủ phạm" để xử phạt.

Theo đó, mỗi con chó được đăng ký nuôi hợp pháp trong thành phố phải được lấy mẫu bệnh phẩm và lưu lại thông tin trong kho dữ liệu. Khi thấy phân chó trên đường, các cán bộ sẽ gửi mẫu về phòng thí nghiệm để xét nghiệm ADN. Kết quả về danh tính con chó "gây tội" cũng như chủ nhân sẽ được công bố sau đó. Với mỗi lần vi phạm, chủ nhân của con chó sẽ bị xử phạt 500 euro, tương đương hơn 14 triệu đồng.

Ông Tommaso Sodano , Phó thị trưởng thành phố Naples, nói với New York Times: "Điều này có vẻ nực cười nhưng do tình hình vệ sinh trong thành phố đã khá ô nhiễm bởi phân chó trên đường nên buộc chúng tôi phải can thiệp bằng phương pháp công nghệ cao và xử lý mạnh tay hơn".

Quy định này không phải quá lạ lẫm trên thế giới. Trước đó, việc xét nghiệm ADN phân chó đã được áp dụng ở Israel, Canada và trong các khu căn hộ phức hợp tại 43 bang toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, nó tỏ ra không mấy hiệu quả khi chủ nhân của các chú chó đều cố gắng rũ bỏ trách nhiệm của mình

