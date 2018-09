Người dân các thành phố ở Mỹ đang kéo đến nhà thờ Công giáo Guadalupe, bang New Mexico, để tận mắt thấy tượng mẹ Maria 'rơi lệ'.

Tượng mẹ đồng trinh Maria ở Mỹ 'khóc ra nước mắt'

Những người đến thăm nhà thờ Công giáo Our Lady of Guadalupe, thành phố Hobbs, phía đông nam New Mexico, hôm 22/5 cho biết họ nhìn thấy tượng Đức mẹ đồng trinh Maria khóc, giống hệt như hiện tượng đã xảy ra suốt vài giờ vào chủ nhật tuần trước đó (20/5), theo The Hobbs News-sun.

"Nước mắt lại chảy xuống trên khuôn mặt của Đức mẹ Maria", quản lý nhà thờ, bà Judy Ronquillo, nói.

Hôm 22/5, bà Ronquillo cũng có mặt bên trong nhà thờ. Theo quản lý Ronquillo, bức tượng bằng đồng bắt đầu "khóc" khi nhóm người đi lễ vừa hoàn thành bài kinh rôze (vừa đọc vừa lần tràng hạt).

"Thật đẹp", bà Ronquillo kể. "Nước mắt bức tượng không giống như nước mắt người, mà là một thứ như dầu và có mùi hương của hoa hồng".

Laura Cisneros, một giáo dân, cùng gia đình tới buổi lễ cầu nguyện hôm 20/5 và chứng kiến cảnh bức tượng "rơi nước mắt". Hai ngày sau, cô một lần nữa nhìn thấy cảnh này và cho biết cảm giác "rất tuyệt".

Theo Globalnews.ca, người dân ở khắp bang New Mexico, các thành phố San Antonio và El Paso, phía tây bang Texas, đã kéo đến nhà thờ để được chứng kiến tượng "rơi lệ".

"Nước mắt" của tượng Đức mẹ Maria đồng trinh giống như dầu và có mùi hương hoa hồng. Ảnh: cbs7.com.

Brian Morales, đến từ thành phố Odessa, bang Texas, là một trong số họ. Morales tin Chúa trời đã cứu mạng anh trong vụ tai nạn xe hơi cách đây một năm. Morales lúc đó tin mình đã chết, rồi anh thấy một vệt sáng trắng và nhìn thấy Chúa.

"Chúa đã chạm vào người tôi", Morales nói. "Từ khi được gặp Người, tôi đã thay đổi nhiều và nghĩ mình cần phải tới đây. Chúa đã cho tôi sống thì chắc hẳn phải có lý do. Tôi muốn bắt đầu đi học đại học và sau đó giúp đỡ những người bị ung thư. Điều đang xảy ra với tượng Đức mẹ đồng trinh Maria ở nhà thờ này thật kỳ diệu".

Ngày 24/5, các quan chức ở bang New Mexico đã tới Hobbs để điều tra hiện tượng kỳ lạ. Nhà thờ tạm thời đóng cửa 4 tiếng để các chuyên gia kiểm tra tượng, cũng như thu thập mẫu nước mắt, theo Oddity Central.

Nhà chức trách sẽ phải xem xét bức tượng, lấy lời khai của các nhân chứng và tìm hiểu chuyện xảy ra trong quá khứ để xem liệu đây có phải hiện tượng kỳ lạ hay chỉ là một trò lừa gạt. Toàn bộ quá trình này được cho là kéo dài trong vài năm. Tuy nhiên, với những giáo dân đã có dịp nhìn thấy nước rơi ra từ mắt của tượng mẹ Maria, họ không quan tâm đến cuộc điều tra này. Với họ, đây thật sự là một điều kỳ diệu.