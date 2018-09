Người phụ nữ Anh nghiện pizza

Một người phụ nữ ở Anh có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe khi chỉ ăn pizza trong suốt 31 năm.

Dù biết mình ăn pizza có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng việc từ bỏ nó là một trở ngại lớn với Claire Simpsons. Ảnh: The Sun

Claire Simmons, 33 tuổi, là một người có thói quen ăn uống hết sức kỳ lạ. Suốt 31 năm qua, thực đơn của cô ấy chỉ có mỗi một món duy nhất là pizza. Cô cho biết nếu chỉ cần cho bất cứ một món ăn nào khác vào miệng mà không phải là pizza, cô sẽ cảm thấy khó chịu và buồn nôn.

Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu Claire vẫn tiếp tục chỉ ăn mỗi pizza mà không ăn các món khác, trong tương lai cô có thể bị mắc một số chứng bệnh nguy hiểm như bệnh đột quỵ hoặc đau tim. Claire là trường hợp thứ hai ở Anh sau Stacey Irvine - cô gái 17 tuổi chỉ ăn gà rán suốt 15 năm - có thói quen ăn uống rất có hại cho sức khỏe.

Claire, đến từ Nothing Hill, London, nước Anh, chia sẻ với tờ The Sun: "Tôi thương giữ gìn sức khỏe của mình bằng cách tập thể dục và uống nhiều nước. Tuy nhiên bác sĩ của tôi cho rằng tôi có nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe trong tương lai do thiếu các loại vitamin và khoáng chất. Tôi có thể lên cơn đau tim hoặc ngã quỵ bất cứ lúc nào".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực đơn của Claire nên đa dạng hơn, đặc biệt là cô nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh để duy trì sức khỏe. Nhưng người phụ nữ "ghiền" pizza nói: "Tôi thực sự rất sợ phải ăn hoa quả và các loại rau. Tôi rất bực mỗi khi người ta nghĩ rằng tôi có những sở thích kỳ cục. Nhưng thực sự đó là do điều kiện sức khỏe của tôi. Tôi không thể làm gì khác".

Hiện Claire vẫn chưa kết hôn.

Phan Tâm