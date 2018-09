Người khiếm thị có nhiều chuyến phiêu lưu nhất thế giới

Một người đàn ông mù Mỹ trải qua các chuyến phiêu lưu trên thế giới mà nhiều người bình thường không thể làm được, trong đó có cả việc chinh phục đỉnh Everest.

Erik Weihenmayer trên đỉnh Everest. Ảnh: Odditycentral

Erik Weihenmayer, sinh năm 1968, bị mù từ lúc 13 tuổi nhưng anh không để điều này làm hạn chế khả năng của mình trong mọi hoàn cảnh.

Ở tuổi 44, Erik là người mù phiêu lưu nhiều nhất thế giới. Để vượt qua chính mình, Erik đi khắp nơi và làm tất cả mọi việc như leo núi, đấu vật, đi xe đạp, trượt tuyết, chèo thuyền kayak, nhảy dù. Danh sách các hoạt động của anh dường như vô tận, Odditycentral cho hay.

Khi còn trẻ, Erik chỉ tập trung vào môn đấu vật, anh đại diện cho bang của mình tham gia giải vật tự do Mỹ. Anh tốt nghiệp năm 1993 với tấm bằng thạc sĩ và trở thành giáo viên.

Cũng khoảng thời gian đó Erik bắt đầu đam mê leo núi, anh chinh phục thành công ngọn núi McKinley, cao nhất lục địa Bắc Mỹ và ngọn núi Kilimanjaro, cao nhất châu Phi.

Năm 2001, Erik trèo lên đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Năm 2003, anh tham gia vào giải đấu Quest Primal, một cuộc thi phối hợp nhiều môn thể thao mạo hiểm. Erik và đội của mình thi đấu với 80 đội đến từ 17 quốc gia. Đội của Erik là một trong 42 đội đi đến đích cuối cùng cuộc thi.

Mục tiêu gần đây nhất của Erik là trở thành người mù đầu tiên chèo thuyền kayak dọc theo hẻm núi Grand Canyon dài hơn 350 km bao gồm nhiều thác, ghềnh lớn. Erik tham gia khóa đào tạo chèo thuyền trong 4 năm để chuẩn bị cho thách thức này.

Erik chèo thuyền dọc theo hẻm núi Grand Canyon. Ảnh: Odditycentral

“Tôi đang chèo thì nước tràn vào thuyền, tôi thở gấp và cảm thấy hoảng loạn, thuyền bị lật nhưng tôi bám được vào chiếc thuyền, mặc dù tôi không nhìn thấy gì. Tôi vô cùng may mắn khi vẫn còn sống”, Erik nói.

Erik cũng là một diễn giả về động lực sống, một nhà văn. Cuốn sách đầu tiên anh viết có tựa đề “Touch the Top of the World” (tạm dịch: Chạm vào những đỉnh cao của thế giới) phát hành ở 10 quốc gia, được dịch ra 6 thứ tiếng. Cuốn hồi ký của Erik chuyển thể thành phim năm 2006.

Erik thường xuyên xuất hiện trên các chương trình lớn như Oprah, Good Morning America, trên trang bìa của tạp chí Time.

Hiện nay, Erik chung sống cùng gia đình. Sau những ngày phưu lưu, anh trở về nhà cùng vợ và hai đứa con Emma, 12 tuổi và Arjun, 10 tuổi.

Lê Hùng