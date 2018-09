Người đàn ông thích sống như chó

Vì quá hâm mộ những con chó trong phim hoạt hình, một người đàn ông ở Mỹ quyết định ăn mặc và hành xử giống với loài vật này.

Gary Matthews trong hình hài một con chó. Ảnh: Vice.com

Gary Matthews, kỹ sư công nghệ thông tin đang thất nghiệp ở Pittsburgh, thường xuyên vận bộ quần áo chó xù lên người sao cho thật giống với chú chó Boomer mà anh yêu mến.

Người đàn ông 47 tuổi cho biết anh nảy ra ý tưởng sống trong hình hài một chú chó sau khi xem bộ phim hài "The Shaggy DA" của hãng Walt Disney. Ban đầu anh tự đặt tên cho mình là Pongo, tên của một con chó trong phim "101 chú chó đốm", nhưng sau đó lại đổi thành Boomer vì hâm mộ bộ phim truyền hình "Here's Boomer" anh xem năm 12 tuổi.

Anh nói: "Tôi thích xem cảnh phiêu lưu của Boomer để được thấy những thành phố mới, gặp những con người mới mỗi tuần, được giúp đỡ họ… Lúc bé, tôi thậm chí còn lên kế hoạch đi lang thang, sống trên đường với những chú chó và phiêu lưu cùng chúng. Tôi theo dõi "Here's Boomer" và học một số tính cách cũng như hành vi ứng xử của nó".

Theo Huffington Post, Matthews thường ngủ trong một chiếc chuồng lớn được đặt trong nhà. Ngoài ra, anh còn chạy bằng 4 chi, ăn trong một chiếc tô hay đuổi theo xe hơi như một con chó thực thụ.

Năm 2010, anh Matthews còn xin được đổi tên khai sinh thành "Boomer The Dog", nhưng tòa đã bác đề nghị này với lý do nếu có việc khẩn cấp mà Matthews cần gọi 911 trợ giúp, tổng đài viên có thể xem người có tên "Boomer The Dog" có ý định không nghiêm túc và gác máy.

Hiện Matthews rất hy vọng sẽ tìm được một "cô nàng chó" để chia sẻ cuộc sống lâu dài.

Hướng Dương