Lời đồn bí ẩn về những cái chết do ăn thịt 'rắn thần'

Cái chết bất thường ông Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1957, thôn 5, xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) được nhắc đến đầu tiên trong chuỗi những cái chết kỳ lạ ở làng Xoài. Một buổi chiều cách đây một năm, sau khi làm việc về, ông Sơn nhận lời mời của ông bạn xóm trên tổ chức nhậu nên ghé lại. Người này bắt được một con rắn to, đã thịt sẵn làm mồi. Uống vài ly xã giao, ông khước từ để về nhà ăn cơm cùng gia đình. Thế nhưng, một lúc sau, đám bạn nhận được tin ông tử nạn. Đường đi lúc đó trống trơn, ông tự ngã chết ngay vệ đường.

Chừng ít ngày sau, người dân lại bàng hoàng nghe tin anh Trần Hữu Thau (sinh năm 1970), cán bộ đang làm việc tại kho hóa chất mỏ (đóng tại Hòa Khương) đang thanh niên trai tráng khỏe mạnh, bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Gia đình chạy chữa khắp nơi, Tây y Đông y mà không khỏi. Anh cũng là một trong số những người tham gia bữa nhậu thịt rắn hôm trước.

Tuy nhiên, liên tiếp 2 cái chết cũng chưa khiến dư luận bàn tán nếu không có sự ra đi kỳ lạ của anh Trần Ngọc Thu (sinh năm 1963). Anh Thu chính là chủ của bữa thịt rắn thịnh soạn, mời nhiều người đến nhậu trước đó.

Sau cái chết của những người thịt rắn, người dân không còn “bán tín, bán nghi” nữa mà in chắc những ai ăn thịt rắn đều bị báo oán. (Ảnh minh họa)

Theo lời kể của người dân, anh Thu có một trang trại chăn nuôi gà. Thế nhưng, không hiểu lý do gì, số lượng gà cứ ngày một hao hụt. Sau nhiều này mai phục, anh cũng phát hiện ra “kẻ trộm” là một cặp rắn lớn. Cả hai con, bò song song tiến vào chuồng gà, chui rúc rất đều nhau đến phía con mồi. Lúc này, anh Thu thủ sẵn một con dao rựa, gậy quật đánh. Tuy nhiên, anh chỉ giết chết được một con, con còn lại nhỏ hơn một chút trườn chạy mất. Qua hôm sau, anh gọi số thanh niên trai tráng trong làng đến “khoe” chiến lợi phẩm”, đồng thời rủ nhau thịt rắn làm mồi nhậu.

Ban đầu, nhiều người thấy con rắn có hình thù kỳ dị, to, đen nhánh, trên đầu có vảy giống như chiếc sừng… nên lo sợ rắn lạ, khuyên anh mang chôn hoặc vứt bỏ nếu không “sẽ bị trả thù” nhưng anh Thu bỏ ngoài tai, cười cho rằng đó chỉ là trò mê tín.

Sau cuộc nhậu, nhiều lần anh Thu bị nôn ra máu, gia đình phải đưa đi đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Điều lạ, đang nằm điều trị tại bệnh viện, bỗng dưng anh mất tích. Nhiều ngày sau, người dân thôn 5 nhận được tin báo, phát hiện xác chết anh Thu trôi trên ở gần cầu Đỏ, xã Hòa Châu (cũng thuộc huyện Hòa Vang, nhưng nằm một hướng khác). Sau đó, những người còn lại trong buổi tiệc rắn cũng tự nhiên đổ bệnh, ốm yếu, dặt dẹo đến lạ kỳ. Từ đó, người dân không còn“bán tín, bán nghim nữa mà chuyển sang tin tưởng chắc chắn rằng những người đó ăn phải thịt "rắn thần" và bị báo oán.

Ngoài ra, bên lề bàn nhậu, câu chuyện ly kỳ về trường hợp chị Trần Thị Hiền (sinh năm 1968, cũng trú thôn 5) cũng thường xuyên được nói đến. Giữa trưa hè năm 2012, chị Hiền ra ruộng hái rau bỗng lên cơn co giật, sau đó chị cởi hết áo quần, rồi cứ thế nằm giữa đồng mê man. Lúc này, người dân mới nhớ lại, chị Hiền dù không nhậu nhưng có ngồi xem đám thanh niên làm thịt rắn. Vì thế nên chị mới bị rắn thần về… cưỡng bức mà chết tức tưởi.

Không chỉ những người tham gia bữa tiệc rắn tại nhà anh Thu mới bị “chết lạ”. Câu chuyện về cái chết của ông Bốn Tấn (trú thôn 5 nhưng đầu làng Xoài) lại hoàn toàn khác lạ, nhưng cũng được người mê tín dị doan đưa vào “danh sách” liên quan đến rắn.

Ông Tấn có người con trai tên Sĩ (ở cuối làng Xoài, thôn 5). Vào khoảng giữa năm 2012, anh Sĩ phát hiện nhà mình xuất hiện một con rắn to, đen dài, thường xuyên đến bắt gà. Sợ hãi, anh cho ba mình biết. Ban đầu, ông Tấn thắp nhang khấn vái, khấn đến lần thứ 3 mà con rắn vẫn không chạy đi, ông mới lấy dây điện chích vào xua đuổi. Con rắn từ đó cũng thôi không quay lại được. Ba tháng sau, ông đột ngột qua đời. Người dân nhanh chóng lý giải, ông bị “thần rắn” báo oán vì tội chích điện.

Lo sợ, những người mê tín quyên tiền xây dựng lại miếu thần rắn ở làng Xoài. Một thời gian sau, chính quyền xã Hòa Khương biết được nên cho dân quân đến cưỡng chế ngừng xây dựng với lý do công trình chưa được cấp phép. Còn những người liên quan đến việc xây dựng miếu được mời lên UBND xã tuyên truyền, giáo dục về việc không được lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi trái phép. Ngoài ra, kẻ khởi xướng cho những câu chuyện thêu dệt còn bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Miếu thờ rắn "thần" đang xây dựng bị chính quyền đình chỉ.

Ngược lại với những thông tin đang xôn xao bên ngoài, gia đình của nạn nhân Bốn Tấn cho biết, chồng bà có gí điện xua rắn đi thật, nhưng cái chết của chồng bà thì hoàn toàn không liên quan đến con rắn nào hết. Ông Tấn có tiền sử bệnh tim. Sau một thời gian dài điều trị căn bệnh hở van tim nên ông vẫn không qua khỏi.

Lý giải về những cái chết khác hay điên dại liên quan đến bữa nhậu nhà anh Thu, bà vợ ông Tấn đáp họ đều chết trẻ, nguyên nhân cái chết của họ có phần kỳ lạ. Nhưng bà khẳng định: “Họ chết chắc không phải do “rắn thần”, mà có thể vì bệnh tật hoặc tai nạn. Bởi chẳng có rắn thần, rắn thánh nào lại đi bắt gà. Thần thánh người ta đạo mạo, còn đã bắt gà, làm thiệt hại tài sản, thậm chí tính mạng cỉa mình thì giết, xua đi cũng bình thường thôi”.

Ông Nguyễn Văn Vân, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết, vào rằm tháng 7 năm ngoái, một số kẻ xấu lợi dụng sự mê tín của người dân, rồi mượn những cái chết nơi đây, để dựng thành câu chuyện “rắn thần báo oán”. Họ đơm đặt chuyện, gây mất tình hình anh ninh trật tự tại địa phương, rồi cố tình quyên tiền, dựng miếu thờ trên khu đất ở giữa chân núi Hố Trâm, Hố Giữa, ngay sát nghĩa địa thuộc thôn 5 để trục lợi.

Lý giải vì sao nơi đây nhiều rắn, ông Vân cho biết, ngoài yếu tố gần núi, tuyến đường chạy qua thôn 5 lại dẫn vào khu du lịch sinh thái suối nước nóng Đồng Xanh, Đồng Nghệ nối với tuyến QL 14B nên thường xuyên đón những kẻ buôn bán động vật hoang dã lưu thông từ các huyện miền núi Quảng Nam xuống. Khi gặp phải sự kiểm tra gắt gao của lực lượng kiểm lâm, một số tên đã tẩu tán tang vật, nhất là rắn, ra dọc khu vực này, nên người dân thường xuyên bắt gặp rắn.

Đối với những cái chết ở làng Xoài, ông Vân lý giải cặn kẽ, chuyện bắt được rắn và làm thịt là có thật. Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan chức năng, trước thời gian ăn nhậu thịt rắn, ông Thu có tiền sử bệnh tâm thần. Sau này, khi nghe đến cái chết của ông Sơn, rồi thêm câu chuyện “rắn thần” nữa, quá lo sợ, căng thẳng thần kinh mà bệnh cũ của ông tái phát. Sau khi vào bệnh viện, ông Thu đã bỏ trốn, rồi đi lang thang dọc QL 1A, khi đến đoạn cầu Đỏ, có người nhìn thấy ông lội xuống tắm rồi bị nước cuốn.

Còn cái chết của ông Sơn thì rõ ràng do tai nạn giao thông. Lúc nhậu say, không làm chủ được tốc độ, ông Sơn ngã té chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Còn anh Trần Hữu Thau chết do bị ung thư, bà Lê Thị Hiền chết do có tiền sử động kinh và bệnh tim bẩm sinh. Vì những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người mê tín dị đoan tin vào chuyện ly kỳ như trên.

Vị Bí thư xã dẫn chứng, trong bữa tiệc nhà anh Thu, còn có anh Nguyễn Văn Sanh, hiện vẫn sống, làm việc bình thường ở ngay thôn 5. Ông Vân khẳng định, như vậy, việc thịt rắn rồi bị “rắn thần báo oán” hoàn toàn không có cơ sở.

Theo Pháp Luật & Thời Đại