Lái xe ôm viết đơn 'xin được đánh lộn’

Bị đánh nhập viện nhưng người đánh mình không bị xử lý, anh xe ôm Hồ Văn Vệ (31 tuổi) làm đơn xin đánh lộn gửi công an.

Sáng 7/10, Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết anh Hồ Văn Vệ gửi đến đơn vị “Đơn xin đánh lộn” viết trên hai tờ giấy học trò. Theo anh Vệ, nguyên nhân có hành động hy hữu này là do anh yêu cầu công an xử lý vụ việc trước đây của anh nhưng chờ nửa năm mà không thấy hồi âm.

Đơn xinh “đánh lộn” của anh Vệ.

Theo trình bày của anh Vệ, khuya ngày 5/3 anh thấy một chiếc ôtô lưu thông gần khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Anh vẫy rồi dừng xe gắn máy trước đầu xe ôtô để hỏi có người nào đi tiếp qua cửa khẩu bằng xe ôm thì anh chở. Bất ngờ, chủ xe là ông Trần Văn Hai và ông Bùi Văn An lao xuống đánh anh tới tấp. Cha dượng của ông Hai là ông Lê Văn Nguyên (68 tuổi) trong nhà cũng chạy ra cầm cây sắt đánh anh Vệ. Đến lúc anh Vệ ngã quỵ, hai người dân (anh Phạm Hồng Hà và Nguyễn Minh Tấn) chạy tới can ngăn thì anh Tấn bị ông An cầm gậy quật vào đầu.

Hồ sơ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định anh Vệ bị chấn thương đầu, tụ máu vùng chẩm, chảy máu tai trái, tụ dịch xoang hàm trái. Sau đó anh được chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng điều trị tiếp với tổng chi phí trên 20 triệu đồng.

Anh Vệ cho biết, nhà nghèo nên anh phải vay nóng khắp nơi để có tiền chữa trị nhưng những người đánh anh vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Phúc Đạt